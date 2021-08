Huawei dévoile son P50 Pro en Chine

Voici donc le tout dernier produit phare de Huawei : ce P50 Pro embarque un quatuor de capteurs arrière. Il y a un objectif principal de 50 MP, ainsi qu’un nombre monochrome de 40. MP, un ultra grand angle de 13 MP et un téléobjectif de 64 MP pour faire bonne mesure – plus un capteur selfie de 13 MP à l’avant et au centre. Le périscope offre un impressionnant zoom numérique 200x, tandis que la stabilisation de l’IA utilise une technologie anti-secousse optique et électronique pour garder les prises de vue nettes.

Lancé aux côtés d’un P50 légèrement moins puissant, ce smartphone pour photographes nomades est le premier à être livré avec le HarmonyOS 2 de Huawei. Les restrictions commerciales engendrées par la guerre économique entre USA et Russie signifient qu’aucun des modèles n’embarquera les applications ou les services de Google. Ils n’offriront pas non plus de connectivité 5G. En fait, pour être sincère, on ne sait pas quand ou s’ils seront disponibles en dehors de la Chine.