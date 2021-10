Huawei dévoile son Nova 9 à 499 €

Huawei vient d’annoncer la sortie de son Nova 9, son nouveau smartphone phare. Il est doté d’un superbe écran incurvé de 6,57 pouces et 120 Hz pouvant afficher 1,07 milliard de couleurs, présente un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz pour une meilleure réactivité.

Le design de ce Nova 9 est également impressionnant, avec une épaisseur de seulement 7,77 mm et un poids de 175 grammes. Il présente un nouveau coloris bleu étoilé, créé grâce à un tout nouveau procédé Starry Flash AG Glass. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 778G 4G et utilise la technologie AI propre à Huawei pour hiérarchiser intelligemment les tâches et optimiser les performances pour le jeu mobile. Le processeur est complété par un système de refroidissement tout aussi puissant, qui combine le VC Liquid Cooling et le graphène pour une dissipation rapide et efficace de la chaleur.

En Starry Blue, Crush Green et Black, ce Nova 9 est disponible en précommande, et en vente dès le 2 novembre à 499 €. Coté autonomie, il embarque une batterie haute capacité de 4300 mAh et la fonction SuperCharge de 66W pour une charge à grande vitesse. Ce HUAWEI nova 9 est équipé d’un puissant système de caméra Ultra Vision 50 MP. Qu’il s’agisse de photos de nuit, de panoramas, de portraits ou de gros plans, le Nova 9 permet de filmer ses Stories avec des images de haute qualité et une clarté quasi professionnelle.

Le système de caméra arrière comprend une caméra ultra-vision de 50 MP, une caméra ultra-grand angle de 8 MP, une caméra macro et une caméra de profondeur. Il comprend un grand capteur de 1/1,56 pouce et un CFA RYYB à haute sensibilité à la lumière, recueillant 40 % de lumière en plus par rapport à un capteur RGGB standard. Pour faciliter les photos et vidéos de groupe, le Nova 9 prend également en charge l’obturateur à distance. Cela signifie que l’utilisateur peut facilement installer son Nova 9 sur un trépied et prendre une photo de groupe avec ses amis sans avoir à se soucier des cadres gênants lorsqu’il se déplace vers et depuis l’appareil photo.