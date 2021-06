Huawei dévoile sa tablette MatePad Pro sous HarmonyOS

Selon Huawei, le nouveau bureau de cette tablette est mieux organisé, et possède le nouveau « bottom dock » et des widgets qui offrent à l’utilisateur de nouvelles possibilités de visionner plus efficacement les informations importantes. En tirant parti de la technologie déjà existante, cette nouvelle tablette intègre les capacités des autres appareils, des smartphones jusqu’aux PC en passant par les télévisions intelligentes, afin de former un appareil en mesure de favoriser la créativité et de stimuler la productivité.

Cette MatePad Pro est équipée du puissant processeur Kirin 9000E ainsi que d’un écran OLED FullView de 12,6 pouces avec un taux d’occupation de l’écran de 90 % et un taux de contraste d’un million pour un. Il prend en charge le vaste espace colorimétrique DCI-P3 et sa précision du rendu des couleurs rivalise avec celle de certains écrans professionnels.

Les nouvelles fonctions améliorées App Multiplier et Multi-Window rendent, selon Huawei le multitâche plus évident et témoignent des efforts de Huawei pour promouvoir une meilleure prise en charge du mode paysage dans les applications pour tablettes. Huawei a également annoncé le lancement du H M-Pencil (2e génération), offrant des expériences interactives plus intelligentes.

La HUAWEI MatePad Pro 12,6 pouces sera disponible en France le 1er août, pour 799 €.