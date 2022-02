Huawei dans le Top 10 des marques les plus valorisées au monde

Brand Finance, spécialisé dans l’évaluation des marques et dans le conseil, a classé Huawei parmi les 10 marques les plus valorisées pour 2022 dans son rapport récemment publié, Brand Finance Global 500 2022.

Ce rapport révèle une croissance de 29 % de la valeur de marque Huawei, soit 71,2 milliards de dollars américains, ce qui permet à la société d’améliorer son classement par Brand Finance passant de 21ème sur 500 l’année dernière à 9ème cette année.

Tous les ans, Brand Finance met 5000 des plus grandes marques sur le banc d’essai, et publie pas moins de 100 rapports afin de classer les marques, de tous secteurs confondus, et tous pays confondus. Les 500 marques les plus valorisées et les plus puissantes du monde sont intégrées au classement annuel appelé Brand Finance Global 500, et à présent pour la 16ème année consécutive.

Dans son ensemble, l’industrie technologique s’avère encore une fois constituer la branche la plus valorisée, avec une valeur de marque cumulée de près de 1,3 mille milliards de dollars dans le palmarès Brand Finance Global 500. Au total, 50 marques spécialisées dans les technologies ont été intégrées à ce classement, et des intervenants majeurs tels qu’Apple, Microsoft et Samsung prennent une part importante dans la valeur totale de marque.

En talonnant ces entreprises, Huawei a été capable de se faire une place parmi les 10 premières marques, malgré le fait que ses activités relatives aux smartphones ont grandement souffert des multiples sanctions imposées par les États-Unis.

Brand Finance attribue la croissance de la valorisation de la marque de Huawei à son engagement dans l’innovation, dans son investissement considérable auprès des entreprises technologiques de son marché intérieur, en R&D et grâce à son virage stratégique sur le secteur des véhicules électriques tout en continuant à renforcer ses services de cloud.

Huawei continue à proposer des produits innovants aux consommateurs partout dans le monde, dont ses derniers produits phare en matière de smartphones : le HUAWEI P50 Pro apporte une nouvelle génération de technologies qui repoussent les limites de la photographie sur smartphone alors que le HUAWEI P50 Pocket écrit un nouveau chapitre de l’histoire des smartphones pliants.