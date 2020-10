Huawei annonce son tout premier casque sans fil, le FreeBuds Studio

Ce nouveau casque offre une expérience d’écoute très haut de gamme et une qualité sonore Hi-Fi pouvant atteindre jusqu’à 48 kHz sur une large bande de fréquence ; afin de restituer véritablement tous les détails d’une musique haute résolution. La technologie intelligente ANC (Dynamic Active Noise Cancellation ou Contrôle actif du bruit), leader sur le marché, offre trois modes de réduction du bruit modulables en fonction des variations du bruit ambiant.

Avec un design géométrique et minimaliste, le HUAWEI FreeBuds Studio offre un look élégant et un port confortable. Au lieu d’utiliser des formes compliquées, les oreillettes sont conçues avec des lignes douces, des cercles simples et une texture métallique matte pour une finition soignée. Un arceau en acier inoxydable relie les deux oreillettes pour offrir un design unique.

Pour un confort optimal, le FreeBuds Studio dispose de grandes oreillettes de 65 mm x 42 mm permettant de s’ajuster à davantage de tailles d’oreilles. Le coussinet en cuir est non seulement doux et confortable, mais il permet également d’obtenir d’excellents effets d’isolation acoustique. Son arceau au design épuré peut s’étendre jusqu’à 150 degrés pour s’adapter à différentes formes et tailles de tête.

Repenser l’expérience d’écoute avec une qualité sonore haute résolution

Grâce à des composants acoustiques professionnels, le FreeBuds Studio assure une plage de réponse en fréquence ultra large allant de 4Hz à 48kHz, réglée avec précision par des experts audio ; pour ainsi offrir une musique au son exceptionnel et aux nombreux détails.

Le FreeBuds Studio dispose du mode « Perception » et du mode « Amélioration de la voix », permettant aux utilisateurs de rester attentifs à leur environnement ou d’avoir des conversations claires sans avoir à retirer leur casque. D’autre part, le tout nouveau système de réduction du bruit à six micros peut capter les voix de manière plus directionnelle, en se concentrant efficacement sur les voix et en supprimant les bruits de fond.

Le FreeBuds Studio est le premier casque sans fil à double antenne du marché assurant une connexion plus stable grâce à une couverture de signal Bluetooth omnidirectionnelle à 360°. Même dans les endroits où le signal est fortement perturbé, comme dans les aéroports, cette conception à double antenne permet d’identifier intelligemment et de passer automatiquement à une autre antenne dont le signal est plus fort, ce qui améliore la connexion et la stabilité pour des appels téléphoniques fluides.

Lorsque le FreeBuds Studio est entièrement chargé, il peut diffuser de la musique avec l’ANC pendant 20 heures, ou 24 heures si l’ANC est désactivé. Avec une charge rapide de 10 minutes seulement, le HUAWEI FreeBuds Studio peut offrir cinq heures de lecture de musique avec l’ANC activé, ou huit heures si l’ANC est désactivé.

Le nouveau FreeBuds Studio répond aux besoins audio de plus en plus exigeants des utilisateurs. Ses performances de qualité audio sans fil de niveau Hi-Fi, son expérience révolutionnaire de réduction du bruit et ses fonctions interactives améliorent à la fois le divertissement et le travail de son utilisateur, en offrant un confort de port tout au long de la journée.

Le FreeBuds Studio sera officiellement disponible à la vente à partir du 12 novembre, au prix de 329 €. Profitez de 30€ de réduction en offre de précommande à partir du 12 octobre.