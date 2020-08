Huawei annonce sa nouvelle plateforme de jeu, le HUAWEI GameCenter

Huawei annonce aujourd’hui le déploiement de sa plateforme officielle de service et de distribution de jeux, le HUAWEI GameCenter, dans 33 pays et régions à travers le monde. Grâce à un contenu de grande qualité et des récompenses exclusives, le HUAWEI GameCenter est une plateforme pour rassembler les communautés de joueurs sur mobile à travers le monde. Les utilisateurs de Huawei en Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et bien d’autres régions peuvent désormais profiter d’une expérience de jeu encore plus riche en téléchargeant dès maintenant HUAWEI GameCenter dans l’AppGallery.

Le GameCenter est une plateforme complète de services de jeu, qui offre une expérience unique et encore plus riche pour les utilisateurs à travers deux services principaux : un service de contenus et un service dédié au bonus des utilisateurs. Grâce au GameCenter, les utilisateurs peuvent accéder à des jeux en précommande, aux jeux les plus populaires et à de nouveaux jeux inédits sur smartphone. Ils peuvent également profiter de packages et d’offres de jeux en ligne exclusifs grâce auxquels ils pourront améliorer leur profil, débloquer d’autres réductions et bénéficier d’avantages incroyables, parmi lesquels :

Le GameCenter est la plateforme pour le lancement mondial de jeux exclusifs, dont Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land et bien plus encore. Les utilisateurs peuvent aussi trouver d’autres nouveaux jeux, comme Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA, etc. Le GameCenter permet aux consommateurs d’apprécier des jeux les plus populaires : Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world, etc.

Les utilisateurs trouveront plusieurs packs de bonus, exclusifs au HUAWEI GameCenter. Par exemple, avec Last Day Rules: Survival et Starship Legion-AMG, des avantages exclusifs tels que des pièces d’or ou des accessoires limités dans le temps rendront votre expérience de jeu plus captivante. Il existe également des avantages surprises que les utilisateurs pourront découvrir en explorant cette nouvelle plateforme de jeu.

Dans ses futures mises à jour, le GameCenter comprendra une communauté sociale interne. Ainsi, les joueurs pourront utiliser la plateforme comme un moyen de discuter, se faire des amis et construire des communautés de fans ayant les mêmes centres d’intérêts.