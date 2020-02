HTC lance trois nouveaux casques Vive Cosmos

Lorsque HTC Valve a présenté le Vive Cosmos l’année dernière, sa mission n’aurait pas pu être plus claire. Avec une résolution inégalée de 2880 x 1700 et des façades modulaires, le Cosmos a été présenté comme le casque VR grand public le plus polyvalent du marché. Et à ce jour, les futurs plongeurs VR haut de gamme ont plus d’options que jamais.

La série Vive Cosmos se compose de trois nouveaux casques qui remplacent chacun la façade de l’original par une nouvelle. Au sommet de l’arbre se trouve le Vive Cosmos Elite, qui communique avec les stations de base SteamVR pour plus de précision dans les jeux. Le Vive Cosmos XR sera lancé en tant que kit de développement au deuxième trimestre, mais devrait permettre des expériences de réalité mixte grâce à ses caméras relais. Le troisième nouveau casque est le Vive Cosmos Play, un modèle d’entrée de gamme qui réduit le nombre de caméras de six à quatre, ce qui devrait le rendre beaucoup plus abordable.