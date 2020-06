HP, Valve et Microsoft améliorent l’expérience VR avec le casque HP Reverb G2

HP dévoile son nouveau casque de réalité virtuelle, le HP Reverb G2, développé en collaboration avec Valve et Microsoft, les leaders dans ce secteur. Le HP Reverb G2 est le casque VR qui possède la résolution la plus élevée du marché. Il offre une optique de pointe, une technologie de tracking inside-out, un son spatial 3D, permettant ainsi une reproduction fidèle des gestes, un confort optimal pour une utilisation longue durée et un système plug-and-play compatible avec Windows Mixed Reality et SteamVR.

HP a étroitement collaboré avec Valve et Microsoft pour proposer une expérience audio immersive et unique et une intégration en toute simplicité sur les plateformes Windows Mixed Reality et SteamVR. Avec son design soigné, ce nouveau casque reprend les meilleures fonctionnalités du HP Reverb G1 telles que les écrans LCD à la résolution d’affichage la plus élevée du marché. Il offre, en prime, un champ de vision de 114° pour une expérience plus immersive, une meilleure qualité audio grâce à de nouveaux écouteurs délivrant un son spatial 3D ainsi que 4 caméras qui captent 1,4 fois plus de mouvements que la génération précédente. Enfin, l’arceau du casque a été conçu pour garantir un confort optimal à chaque utilisateur, même lors de sessions VR prolongées.

Le casque VR HP Reverb G2 dispose d’un arceau amélioré pour une meilleure répartition du poids. Des coussins interchangeables sont proposés en option, afin de faciliter le nettoyage entre deux sessions. Les utilisateurs peuvent facilement faire pivoter le masque à 90° pour passer du monde virtuel au monde réel.

Les nouvelles lentilles conçues par Valve améliorent considérablement l’expérience, grâce à la qualité de l’optique et de la bande RVB intégrale aux effets Mura réduits. Elles offrent une résolution de 2K par 2K pour chaque œil. Les utilisateurs pourront visualiser le texte et les textures plus distinctement et profiter d’une meilleure expérience. Un champ de vision de 114° vient compléter l’expérience.

Les nouveaux écouteurs sont placés à 10 mm de l’oreille, améliorant le confort lors du port et du retrait du casque. Par ailleurs, la nouvelle solution audio délivre un son spatial et permet ainsi à l’utilisateur de vivre toutes les sensations de la 3D en étant plongé dans le monde virtuel. Le HP Reverb G2 prend en charge l’audio spatial de Microsoft et le nouveau format audio spatial développé par HP Labs, qui repose sur l’intelligence artificielle, de nouvelles méthodes de traitement du signal et la psychoacoustique.

Les contrôleurs sont dotés de nouvelles fonctionnalités de contrôle intuitives, parmi lesquelles une disposition des boutons optimisée, une forte compatibilité avec les applications et les jeux, et la possibilité de pré-appairage via Bluetooth pour un démarrage simple. Le casque, équipé de quatre caméras (deux frontales, deux latérales) et compatible avec Windows Mixed Reality, permet de capter 1,4 fois de mouvements que la génération précédente. Il conserve les six degrés de liberté (6 DOF) mais nul besoin de capteurs externes ou de bandes lumineuses.

Casque VR HP Reverb G2, disponible à la pré-commande à partir de juillet puis commercialisé en septembre 2020, aux alentours de 600 € HT.