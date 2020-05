HP estime que son nouveau Chromebook pro 14 pouces est le plus fin au monde

HP a conçu un nouveau Chromebook pourles fans de travail ultra-portable. Le Chromebook HP Pro C640 Enterprise est présenté par la société comme le “Chromebook professionnel 14 pouces le plus fin au monde ». Ce mince bébé embarque le dernier processeur Intel Core i7 de 10e génération, 16 Go de RAM, 128 Go de stockage et la connectivité Wi-Fi 6

Il devrait donc être en mesure de gérer toutes les tâches que vous lui soumettez. Son élégant châssis en aluminium abrite également un clavier rétroéclairé résistant à l’eau et une batterie capable de tenir 12 heures. Les détails sur son prix sont toujours confidentiels, mais on en rêve déjà pour continuer à travailler de chez soi dans les mois à venir…