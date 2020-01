HP Elite Dragonfly G2, le premier ordinateur portable au monde avec tracker intégré

HP élargit sa gamme de PC professionnels Elite Dragonfly avec un modèle amélioré qui prend en charge la 5G et intègre un tracker intelligent Tile 23 (en option) qui permettra aux utilisateurs de trouver facilement un appareil disparu, ce qui sera sans aucun doute utile. si vous avez affaire à des informations particulièrement sensibles.

Ce Dragonfly G2 amélioré arbore également un écran `Sure View Reflect qui crée un environnement de travail discret dans une variété de conditions d’éclairage. Sur le plan technique s’ajoute à cela un nouveau processeur Intel Core vPro de 10e génération pour un peu plus de punch. Ceux d’entre vous qui apprécient à la fois le style et la substance seront également ravis d’apprendre que ce G2 conserve le même design lisse et soyeux que son prédécesseur.