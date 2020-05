HP dévoile deux nouvelles stations de travail portables HP Z Book

HP présente les nouvelles stations de travail portables HP ZBook Studio et HP ZBook Create, conçues pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité des professionnels.

Equipées de cartes graphiques NVIDIA GeForce ou Quadro, ces stations de travail disposent d’un ratio écran-châssis de 87 %. Les professionnels de la création apprécieront également leur autonomie longue durée et leur grand écran HP DreamColor en option. Les stations de travail mobiles HP ZBook Studio et HP ZBook Create équipées des cartes graphiques RTX intègrent le programme RTX Studio de NVIDIA. Il permet aux utilisateurs de disposer d’une puissance de traitement optimale, permettant le rendu en Ray Tracing, en s’appuyant sur l’IA. Les pilotes Studios, quant à eux, offrent une fiabilité inégalée.

« Les créateurs doivent pouvoir désormais travailler en situation de mobilité, c’est-à-dire n’importe où », explique Bob Pette, Vice-président et Directeur général de la visualisation professionnelle chez NVIDIA. « Grâce aux cartes graphiques NVIDIA Quadro et GeForce RTX et aux pilotes NVIDIA Studio, les HP ZBook Studio et HP ZBook Create offrent la performance, la mobilité et la fiabilité que les professionnels du secteur de la création recherchent. »

HP ZBook Studio et HP ZBook Create : à la pointe de la performance

Le HP ZBook Studio est la station de travail portable la plus puissante du marché avec un rendu au cm3 près. Destinée en particulier à la création et au gaming, le HP ZBook Create est la station de 15 pouces la plus compacte de l’industrie. Les deux nouvelles stations de travail peuvent accueillir un écran HP Dreamcolor et offrent une autonomie jusqu’à 17,5 heures.

Grâce aux cartes graphiques Quadro ou GeForce et aux processeurs Intel Core et Intel Xeon de nouvelle génération, les professionnels de la création peuvent concevoir, modifier et diffuser leurs projets en flux continu et en tâche de fond, quelle que soit leur complexité.

La technologie Z Power Slider permet à l’utilisateur de contrôler le niveau de performance et de son de chaque tâche. En parallèle, le Z Predictive Fan Algorithmadapte le système de ventilation de façon intelligente, en fonction du type de tâche et des applications utilisées.

Le nouveau système de refroidissement à vapeur et polymères de cristaux liquides, utilisé traditionnellement dans les PC gaming, permet aux utilisateurs d’exploiter leur appareil au maximum de ses performances. Le système de refroidissement évacue la chaleur générée par le processeur et la carte graphique via deux conduits. Le gain de puissance est alors trois fois supérieur à celui des générations précédentes, le tout dans un ordinateur portable dont la taille a été réduite de 30 %.

Ces stations de travail portables de 15 pouces disposent d’un écran dont les bordures ont été réduites de 22 % par rapport à la génération précédente. Son châssis léger, en aluminium, et son autonomie de 17,5 heures finiront de convaincre les professionnels.

Le clavier Z Command est spécialement conçu pour les professionnels de la création. Il assure un confort d’utilisation optimal grâce à un accès facilité aux raccourcis clavier et à des touches ultrasilencieuses. Elles offrent la meilleure expérience audio du marché : les haut-parleurs personnalisés, signés Bang & Olufsen, offrent un son riche avec une fréquence de basses de 150 Hz et un très bel effet Surround. Ce sont les plus hauts niveaux de basses jamais atteints sur un ordinateur portable HP.

Le HP ZBook Studio et le HP ZBook Create sont les premières stations de travail portables conçues à partir de plastiques océaniques. Leur châssis en aluminium, à la fois léger et recyclable, offre une résistance aux rayures cinq fois supérieure à la fibre de carbone peinte. Toutes deux ont passées avec succès les tests MIL-STD 810G.