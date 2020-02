House of Marley Redemption ANC, pour le 75e anniversaire du roi du Reggae

Acheter une paire d’écouteurs sans fil cool pourrait être une question de rédemption. House of Marley – la marque audio axée sur le développement durable créée en collaboration avec la famille Marley – espère que vous opterez pour ses nouveaux écouteurs Redemption ANC. Des écouteurs qui marquent les dix ans de la marque, fabriqués à partir d’un mélange de bambou et de silicone recyclé, tandis que le boîtier a été conçu en combinant des dérivés du bois tels que la sciure de bois avec des fibres plastiques pour former un composite de fibres de bois durable. Côté tech, vous avez une suppression du bruit avec un mode ambiant, une étanchéité IPX4, 20 heures d’autonomie avec le boîtier de charge, des commandes tactiles, Bluetooth 5.0 et une charge rapide USB-C.