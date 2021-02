House of Marley célèbre l’anniversaire de Bob

Bob Marley aurait eu 76 ans le 6 février et House of Marley – la marque audio éco-consciente inspirée par l’héritage de la légende de la musique – marque l’occasion en offrant 25% de réduction sur toute sa gamme de produits. L’entreprise utilise des matériaux durables dans ses produits (y compris du chanvre recyclé – que Bob approuverait sans aucun doute) et a planté depuis 2017 près de 200.000 arbres dans le cadre de l’initiative One Tree Planted.

Les produits sur lesquels vous voudrez peut-être profiter de la réduction incluent la platine Stir It Up à base de bambou (photo), sans fil et avec enregistrement USB, ou l’enceinte Bluetooth portable Bag of Riddim 2, livrée avec étui de voyage et bandoulière – parfait pour les sorties à la plage après le couvre-feu cet été. Au fait, utilisez le code « BOB76 » lorsque vous effectuez un achat sur le site House of Marley pour obtenir une réduction.