Horus, la nouvelle gamme d’enceintes Elipson

La gamme d’enceintes HORUS propose des modèles polyvalents au rapport prix / performance imbattable. Un univers complet d’enceintes bibliothèques, colonnes et centrales offrant une restitution sonore précise et réaliste aussi bien lors d’écoutes musicales qu’en système Home-cinéma.

Trente ans après, la gamme Horus retrouve son style épuré complété par un design moderne disponible en 3 finitions : Noir – Carbone | Bois clair – Beige | Noyer – Gris foncé

Conçue en 2,5 voies acoustique pour la colonne et 2 voies pour la bibliothèque et la centrale, les enceintes Horus se composent des mêmes haut-parleurs grave-médium de 130 mm en pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre et de tweeter dôme de soie de 25 mm en néodyme pour une parfaite cohésion sonore.

Composée d’une enceinte de bibliothèque, d’une enceinte colonne, d’une enceinte centrale et d’un caisson de grave actif, la gamme Horus apporte toute l’expérience du savoir-faire Elipson aux mélomanes privilégiant la richesse des timbres, la luminosité et la douceur du spectre des aigus, la présence maîtrisée du grave et une image sonore aérée, pour une installation stéréo ou Home-cinéma.

HORUS 11F, 849 € (la paire)

Enceinte colonne

2,5 voies Acoustique / Bass reflex

Grave-Mediums : 2 × 130 mm Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre

Tweeter : dôme soie 25 mm Néodyme

HORUS 6B, 349 € (la paire)

Enceinte bibliothèque

2 voies / Bass reflex

Grave-Medium : 130 mm Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre

Tweeter : dôme soie 25 mm Néodyme

HORUS 10C, 249 €

Enceinte centrale

2 voies / Bass reflex

Graves-Mediums : 2 × 130 mm Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre

Tweeter : Dôme soie 25 mm Néodyme