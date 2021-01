Hopium dévoile sa plateforme 100% hydrogène

Constructeur automobile 100% hydrogène, le Français Hopium révèle le design de sa plateforme technologique. Cœur battant du premier modèle de la marque, cette plateforme a été designée spécifiquement pour répondre aux exigences de la technologie hydrogène embarquée dans un véhicule haut de gamme.

A l’avant, le système de pile à combustible et ses composantes connexes (BOP) génèrent l’électricité nécessaire pour propulser le véhicule. Les batteries, dont le volume a été réduit au maximum en conservant un rendement optimal, contribuent aux performances de la M??china. Les réservoirs permettent d’embarquer une quantité supérieure à 6 kg d’hydrogène pour un temps de remplissage de 3 minutes.

Cet ensemble d’innovations et la stratification harmonieuse des différents éléments de la plateforme permettent d’atteindre des performances inégalées pour un véhicule à hydrogène : plus de 500 chevaux, 230 km/h et 1000 km d’autonomie.

Combinant ergonomie, puissance délivrée, endurance et durabilité, la plateforme Hopium fixe les standards d’une nouvelle génération de véhicule à hydrogène.