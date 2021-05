Hood: Outlaws & Legends : Découvrez le trailer “We are Legends”

Hood: Outlaws and Legends, le jeu de braquage multijoueur PvPvE de Sumo Digital et Focus Home Interactive, sera jouable dès le 7 mai à minuit pour les joueurs l’ayant précommandé avant sa sortie officielle le 10 mai ! Choisissez votre personnage en fonction de votre style de jeu préféré ou de ce qui correspond le mieux à votre stratégie d’équipe. La coopération est essentielle dans vos affrontements entre bandes de quatre joueurs. Venez célébrer le lancement de l’Accès Anticipé avec le trailer “We Are Legends” !

Écrasés par un gouvernement tyrannique, rebelles et bandits des quatre coins du royaume se battent pour une place parmi les Légendes. Ces gangs rivaux s’affrontent dans une compétition sanglante, pillant les riches pour gagner les faveurs d’un peuple opprimé – ou pour s’en mettre plein les poches. Deux équipes de 4 joueurs s’affrontent simultanément pour effectuer le casse parfait. Formez votre bande de hors-la-loi et pillez les trésors de gigantesques forteresses lourdement gardées. À l’aide des capacités spéciales de chaque personnage, infiltrez les lieux sans être vus, ou dominez les gardes et l’équipe adverse dans un bain de sang.

Hood: Outlaws & Legends offre un mélange unique d’infiltration et de combat. Lors de chaque partie, deux équipes de quatre joueurs s’affrontent pour dérober un butin lourdement gardé par le terrible Shérif et sa garde d’élite. La discrétion et la coordination sont essentielles pour infiltrer, assassiner, et s’emparer des richesses.

Coordonnez vos actions avec soin durant chaque étape du braquage : infiltrez-vous, quadrillez le terrain, maitrisez l’équipe adverse, dérobez le trésor et fuyez. Combinez les compétences et les talents individuels des quatre classes de personnage pour défaire vos adversaires. La victoire et la réalisation de vos objectifs vous permettront de gagner de nouveaux talents et éléments cosmétiques pour personnaliser vos personnages et surprendre l’ennemi avec de nouvelles stratégies. Il y a de nombreux Hors-la-loi, mais seuls les meilleurs deviendront des Légendes.

Précommandez maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC pour obtenir des bonus exclusifs et un accès anticipé à Hood: Outlaws & Legends à partir du 7 mai – trois jours avant la sortie officielle le 10 mai.