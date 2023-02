Honor X8a, l’entrée de gamme haut-de-gamme

Un smartphone à prix sage avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un capteur de 100 MP…

Au cours des dernières semaines, nous avons vu un tas de nouveaux smartphones arriver sur les étagères. Et Honor, avec sa dernière offre à prix sage, renforce encore sa position sur le marché d’entrée de gamme. Ce Honor X8a propose des améliorations notables par rapport à la précédente itération de la série X.

Ce joujou de 6,7 pouces est doté d’un écran LCD FHD + avec une résolution de 2388 x 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce n’est pas le meilleur écran que vous trouverez, mais il deviendra assez lumineux et aura l’air plutôt net. En haut de l’écran se trouve une caméra selfie 16 MP dans le style perforé que vous aimez ou détestez. Retournez-vous à l’arrière et vous trouverez un système de triple caméra. Dirigé par un capteur principal de 100 MP, vous trouverez également un tireur ultra-large de 5 MP et un objectif macro de 2 MP. Attendez-vous à des images lumineuses et percutantes du capteur principal.

À l’intérieur de l’appareil, on trouve le chipset MediaTek Helio G66 – vous serez couvert pour une utilisation quotidienne et des jeux légers avec ce processeur. Le tout est alimenté par une batterie de 4500 mAh qui prend en charge une charge rapide de 22,5 W, vous pouvez donc la recharger en un éclair. Cela vous permettra de passer facilement la journée sans avoir à chercher le chargeur. Le X8a exécute Magic UI 6.1, qui est le skin d’Android 12 d’Honor.

Envie de glisser le dernier né d’Honor dans votre poche ? Le X8a est disponible à la commande pour 250 € auprès d’Honor directement ou d’Amazon. Il est disponible en Titanium Silver, Cyan Lake ou Midnight Black. Malheureusement, il n’y a qu’une seule option disponible : 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage.