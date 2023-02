Honor X7a, un smartphone mince avec une énorme batterie

Vous en avez marre que votre téléphone manque de dynamisme ? Si vous avez régulièrement le blues de la batterie, le dernier smartphone à prix raisonnable d’Honor pourrait apporter la réponse. Le Honor X7a atterrit avec une cellule plus volumineuse que les engins coûtant cinq fois le prix, et ne lésine pas non plus sur la technologie par ailleurs.

Il ne mesure que 8,3 mm d’épaisseur, mais sous l’écran de 6,74 pouces se cache une batterie de 5330 mAh qui, selon Honor, est bonne pour 42 heures de défilement social ou d’appels téléphoniques, et 29 heures de musique en streaming sur une charge complète. Une charge rapide de 22,5 W sur USB-C promet 10 heures de lecture supplémentaires à partir d’une recharge de 30 minutes.

L’écran LCD de résolution 1600 × 720 ne devrait pas siroter trop de jus et sera agréable à l’œil – l’expert de l’industrie TUV Rheinland l’a évalué pour de faibles niveaux d’émissions de lumière bleue. Derrière, il y a un MediaTek Helio G37 fournissant le muscle CPU, associé à 6 Go de RAM et exécutant MagicUI 6.1 d’Honor sur Android 12. 128 Go de stockage intégré est respectable pour un téléphone à petit budget, et il y a aussi un emplacement pour carte microSD pour ajouter capacité supplémentaire lorsque vous en avez besoin.

À l’arrière, vous trouverez un quatuor de caméras, avec un capteur principal de 50 MP avec autofocus à détection de phase. Les trois autres sont plus conformes au prix bas du téléphone, avec un capteur ultra large 5 MP, macro 2 MP et capteur de profondeur 2 MP. Il y a aussi une caméra selfie 8 MP à l’avant.

Le Honor X7a est en pré-commande au Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui, dans un choix de couleurs Titanium Silver, Ocean Blue et Midnight Black.