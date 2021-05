Honor signe avec Qualcomm et adopte le Snapdragon 778G

Suite à la récente présentation par Qualcomm de sa dernière plate-forme mobile, le Snapdragon 778G, HONOR a révélé qu’il allait devenir l’un des premiers OEM Android à utiliser cette dernière puce, en l’intégrant dans son prochain produit phare de la série HONOR 50.

“En tant que marque technologique internationale, HONOR a développé un réseau solide de partenaires de premier plan dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, et notre partenariat avec Qualcomm renforce notre engagement à travailler avec des leaders technologiques mondiaux “, a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co., Ltd, lors du Qualcomm China Tech Day 2021 Summit.

Il poursuit : ” Les capacités qui ont été développées en interne par HONOR sont maintenant mises en œuvre dans notre utilisation de la puissante plateforme Snapdragon. Nous pensons que cette collaboration permettra de libérer le potentiel ultime de nos produits, dans notre volonté de fournir des produits et des services de qualité supérieure à nos clients du monde entier. “

Le partenariat stratégique entre Qualcomm et HONOR souligne les efforts de HONOR pour s’approprier pleinement sa chaîne d’approvisionnement globale, en collaborant avec les meilleurs acteurs du secteur pour ouvrir une nouvelle ère d’excellence et d’innovation. HONOR s’attache à développer des technologies d’avant-garde et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour partager sa vision du consommateur et sa philosophie de développement de produits, en améliorant la planification et la conception des puces. En ayant accès aux meilleures technologies, HONOR s’engage à soutenir ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement globale, en ajoutant de la valeur par l’intégration de nos technologies uniques dans de nouvelles plateformes, favorisant ainsi un cercle vertueux de collaboration.

Équipé de la puissante plateforme mobile Snapdragon 778G, le prochain smartphone de la série HONOR 50 sera un smartphone de pointe doté de fonctionnalités révolutionnaires et d’un design à l’esthétique particulièrement soignée. En outre, la Série HONOR Magic, dont un produit phare haut de gamme à venir, doté d’une incroyable qualité d’image, s’appuiera sur le chipset Qualcomm le plus performant pour profiter au mieux de ses remarquables capacités de traitement d’image.