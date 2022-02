Honor MagicBook 16, ultra design, ultra portable et ultra performant

Une nouvelle petite bête de course signée Honor à glisser dans son sac à dos sans attendre…

Le tout nouveau Honor MagicBook 16 vient de débarquer, et comme on dit, son ramage est à la hauteur de son plumage… Équipé d’un écran IPS Honor FullView de 16,1 pouces, d’un processeur AMD Ryzen série 5000 et des dernières innovations du secteur, ce MagicBook 16 a été conçu pour offrir une productivité inégalée. Il offre un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu’à 144 Hz, pour jouer ou pour regarder des vidéos haute définition. Il sera disponible en France, à partir du 1er Mars 2022.

“HONOR a réalisé de belles avancées dans le segment des ordinateurs portables au cours des deux dernières années, explique à son sujet George Zhao, PDG de la marque. Le lancement du HONOR MagicBook 16 témoigne des efforts continus de la marque pour innover et introduire des ordinateurs portables de pointe à travers la gamme des MagicBook. »

Avec un boîtier design métallique, en aluminium durable, cet HONOR MagicBook 16 ne pèse que 1,84 kg, ce qui le rend idéal pour les jeunes professionnels qui recherchent un outil polyvalent et veulent utiliser leur appareil en déplacement, pour le travail aussi bien que pour les loisirs. Alimenté par le processeur AMD Ryzen R7-5800H (Series 5000), il vous promet une augmentation des performances allant jusqu’à 26% par rapport à la génération précédente. A vérifier dans nos tests ! Les performances graphiques auraient également été améliorées de 15 %. Il est équipé d’un stockage de 512 Go et de 16 Go de RAM double canal, permettant aux utilisateurs d’ouvrir plusieurs fichiers volumineux ou de passer d’un bureau à un autre en toute simplicité. Et en appuyant simplement sur Fn+P, les performances globales de l’appareil augmentent de 43 %, ce qui permet aux utilisateurs de traiter des applications lourdes encore plus rapidement. Doté d’un système de refroidissement intelligent avec des triples caloducs de 2 mm, des doubles ventilateurs de 75 mm et 8 capteurs de température de haute précision, ce MagicBook 16 dissipe rapidement la chaleur du processeur, offrant une augmentation des performances de l’ordre de 25 % par rapport à son prédécesseur.

Côté accès, il intègre la reconnaissance d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation, permettant aux utilisateurs de déverrouiller et d’allumer leur appareil en seulement 0,66 secondes d’un simple toucher. Ce MagicBook 16 est également équipé d’un clavier rétroéclairé de grande taille offrant une expérience de frappe confortable. Son grand pavé tactile est doté d’une balise NFC intégrée, permettant une connectivité efficace entre l’ordinateur portable et les smartphones Honor.

Enfin, ce MagicBook 16 dispose d’une batterie de 56 Wh, offrant jusqu’à 8 heures d’autonomie pour le travail de bureau quotidien et supportant jusqu’à 8,8 heures de lecture vidéo 1080P en local. Avec le nouveau super chargeur portable de 65W, le HONOR MagicBook 16 peut être rechargé à 50% en 30 minutes, et à 100% en 1,5 heure environ.

https://www.hihonor.com