Honor Magic V, le nouveau roi des smartphones portables ?

Honor a confirmé aujourd’hui le lancement du Magic V, son premier smartphone pliable 5G, alimentée par le tout nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Doté d’un écran extérieur plus large et de la toute dernière interface Magic UI 6.0, il a été conçu à l’aide d’une technologie avancée de charnière à goutte, plus fine que sur les produits similaires disponibles jusque-là.

Il est doté d’un écran OLED incurvé à 44° de 6,45 pouces lorsqu’il est plié, ce qui lui confère un rapport d’aspect plus large (21,3:9) que ses camarade de jeu. Il se déploie sur un écran extra-large de 7,9 pouces, avec un taux de rafraîchissement de l’écran allant jusqu’à 120 Hz, offrant une expérience immersive semblable à celle d’une tablette, idéale pour visionner du contenu, effectuer des tâches multiples ou la productivité.

Au passage, ce Magic V est d’ailleurs le premier smartphone pliable à recevoir la certification « IMAX Enhanced ». En outre, ce Magic V prend en charge la fonction Multifenêtres, ce qui permet de diviser l’écran en plusieurs fenêtres et permet aux utilisateurs de profiter de différents types de contenu en même temps, de les personnaliser et de les organiser selon leur style préféré. Grâce à l’intelligence artificielle, le Magic V détecte et recommande automatiquement du contenu pour le multi-screen en fonction de l’utilisation, permettant ainsi une personnalisation et un divertissement accrus.

L’appareil en soi est fabriqué à partir d’un alliage de titane haute résistance, de métaux liquides en zirconium et de fibres de carbone haute résistance réduisant sa densité. Il est également équipé de 12 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go, augmentant ainsi la vitesse de traitement et la capacité de stockage globales. Une version avec 512 Go de stockage est également disponible. Enfin, ce Magic V prend en charge le nouveau LINK Turbo X, offrant des vitesses de téléchargement époustouflantes, et dispose d’un système de refroidissement intelligent comprenant du graphène de 3e génération et un système de gestion thermique intelligent pour refroidir le téléphone tout en maintenant son efficacité.

Côté photo et vidéo, il dispose d’un quadruple appareil photo alimenté par IA, avec un appareil photo arrière de 50 MP et un appareil photo avant de 42 MP qui permettent de réaliser des photos et des vidéos via trois modes : nuit, HDR, zoom. Grâce au Honor Image Engine, un système d’imagerie avancé optimisé par l’intelligence artificielle, le Magic V offre une photographie multi-caméra de premier ordre, où que vous soyez et quel que soit le sujet photographié.

Ce nouveau smartphone pliable est alimenté par une batterie de 4 750 mAh pour une utilisation tout au long de la journée. La SuperCharge 66W permet de recharger sa batterie à 50 % en seulement 15 minutes.

Le Honor Magic V est pour l’instant disponible en Chine à partir du 18 janvier en trois couleurs (Noir, Space Silver et Burnt Orange), au prix de 9 999 RMB pour la version 12+256 Go, et de 10 999 RMB pour la version 12+512 Go. Pas d’informations pour l’instant sur son prix et sa date de sortie en France.