Honor Magic 5 Lite, le bon plan smartphone qui mise sur le style et l’écran

Cet Honor Magic 5 Lite dégage des vibrations premium, mais pourtant il se situe du côté abordable du marché, à 379 €. Tout cela avec des facettes luxe comme le verre incurvé, un appareil photo à grand nombre de pixels et une batterie géante pour une utilisation toute la journée.

Le premier de la série Magic 5 (à ne pas confondre avec le Magic V, le premier essai de la firme sur un téléphone pliable) emprunte une partie de son style au Honor Magic 4 Pro haut de gamme de l’année dernière, avec verre trempé, bordure super-mince et un module circulaire autour du dos contenant un trio de capteurs de caméra. L’objectif ultra large 5 MP et macro 2 MP peut être un peu standard pour un téléphone de milieu de gamme, mais le capteur principal 64 MP devrait fournir des clichés de haute qualité.

À l’avant, l’écran OLED de 6,67 pouces a une résolution de 2400 × 1080 et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Les bords incurvés gauche et droit lui confèrent un rapport écran/corps impressionnant de 93%, avec une prévention intelligente des erreurs de contact pour réduire les tapotements et les balayages accidentels. La gradation PWM 1920 Hz devrait également réduire le scintillement de l’écran.

Ce Magic 5 Lite ne mesure que 7,9 mm d’épaisseur et ne pèse que 175 g, mais trouve toujours de la place à l’intérieur pour une batterie de 5 100 mAh, idéale pour 24 heures de streaming YouTube ou 11 heures de jeu sur une seule charge. L’alimentation provient d’un Qualcomm Snapdragon 695, associé à 6 Go de RAM (plus 5 Go supplémentaires empruntés au stockage intégré). C’est un processeur résolument de niveau intermédiaire, mais qui prend en charge la 5G intégrée.

Ce terminal exécute le skin MagicUI 6.1 d’Honor sur Android 12, mais la société prévoit de déployer une mise à jour d’Android 13 à partir de juillet. Les propriétaires peuvent s’attendre à trois ans de mises à jour logicielles et de correctifs de sécurité. Le Honor Magic 5 Lite est proposé dans des coloris Titanium Silver, Emerald Green et Midnight Black. A ce prix-là, faites-vous plaisir !