HONOR lance un pack spécial Microsoft avec le HONOR MagicBook 14

HONOR lance un pack spécial avec le HONOR MagicBook 14 et un abonnement de 12 mois à Microsoft 365 Personal.

Conçu pour les jeunes actifs et les étudiants qui recherchent des caractéristiques et des fonctionnalités supérieures à un prix abordable, le HONOR MagicBook 14 offre un large éventail d’outils pour sublimer la créativité et la productivité de ses utilisateurs. De son côté, Microsoft 365 s’appuie sur les bases d’Office, en y insufflant une nouvelle intelligence artificielle, du nouveau contenu, de nouveaux modèles, ainsi que de nouvelles possibilités dans le cloud, le tout afin de permettre aux utilisateurs de devenir de meilleurs rédacteurs, présentateurs ou concepteurs.

Le MagicBook 14 est doté de 8 Go de Ram et de 256 Go de SSD, du HONOR Magic-link 2.0 – pour un multitâche fluide entre tous vos appareils – et d’une webcam dissimulée sous le clavier.

Les utilisateurs de Microsoft 365 bénéficient d’un accès exclusif à plus de 200 nouveaux modèles premium dans Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Microsoft 365 offre également aux abonnés un accès exclusif à plus de 8 000 images et 175 vidéos, ainsi qu’à 300 nouvelles polices et 2 800 nouvelles icônes pour créer des documents à forte valeur ajoutée et visuellement attrayants. Les abonnés peuvent libérer leur créativité lorsqu’ils travaillent sur leurs cours, leurs présentations clients ou leurs projets familiaux, en profitant d’une performance fluide grâce au puissant processeur du HONOR MagicBook 14.

Du 23 au 30 juin, le HONOR MagicBook 14 (version 8+256 Go en Space Gray) avec un abonnement de 12 mois à Microsoft 365 Personal sera disponible en pré-commande à 649 € sur hihonor.com.