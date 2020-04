HONOR lance les MagicBook 14 et MagicBook 15

HONOR annonce le lancement en France des MagicBook 14 et MagicBook 15. HONOR MagicBook 14 propose un design compact, fin et léger. Destiné aux étudiants et aux jeunes actifs, le HONOR MagicBook 14, à l’esthétique unique, est équipé d’une batterie dont l’autonomie peut atteindre 10 heures, d’un écran FullView avec un ratio écran/corps maximisé, d’un processeur puissant pour des performances ultra-rapides et des graphismes améliorés, ainsi que d’une interconnexion intelligente entre les smartphones HONOR et l’ordinateur portable.

Cet HONOR MagicBook 14 ne pèse que 1,38 kg pour 15,9 mm d’épaisseur. Il se glisse facilement dans la plupart des sacs, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une ultra-portabilité et de performances inégalées lors de leurs déplacements. Alimenté par une batterie de 56Wh à haute densité d’énergie, il offre 10 heures de productivité sans arrêt et sans chargement. Entièrement chargé, il peut respectivement alimenter 10 heures de bureautique, 9,5 heures de lecture vidéo en 1080P en local, et 9,4 heures de navigation Web en continu. Les utilisateurs peuvent compter sur son autonomie et ses performances exceptionnelles, même lors des longues journées en mobilité.

Equipé d’un chargeur compact avec connectique USB type-C et une capacité de charge rapide de 65W, le HONOR MagicBook 14 peut atteindre une charge de 46% en seulement une demi-heure. Pour garantir une sécurité optimale, la capacité de surcharge est protégée par un mécanisme de surchauffe à sécurité intégrée qui coupe automatiquement l’alimentation électrique en cas de besoin. Ne pesant que 160 g, le chargeur est ultra portable, et sa taille est comparable à celle d’un chargeur de téléphone. Ce chargeur polyvalent, doté de deux connecteurs de type-C, sert de câble pour le

transfert de données, ce qui évite d’avoir à transporter plusieurs chargeurs et câbles en quittant le lieu de travail ou le domicile.

Disponible dans les coloris « Space Grey » et « Mystic Silver », la série HONOR MagicBook est parfaite pour les personnes avant-gardistes et soucieuses du design. Le revêtement aluminium fait ressortir les bords chanfreinés bleus. Une machine CNC à diamant cristallin est utilisée pour créer cette bordure biseautée, son superbe éclat bleu donne à l’écran du MagicBook 14 de magnifiques lignes distinctives.

Cet HONOR MagicBook 14 présente des bordures ultra fines de 4,8 mm sur trois côtés, ce qui permet de maximiser le rapport écran/corps à 84 %. L’écran 1980 x 1080P entièrement laminé réduit la réflexion de la lumière sur l’écran LCD, créant un affichage immersif et réaliste, même en plein soleil. De plus, l’écran certifié TÜV Rheinland réduit la lumière bleue excessive pour une lecture plus sûre et plus confortable. Grâce à une charnière de près de 180 degrés, les utilisateurs peuvent régler leur écran à différents angles, ce qui leur permet de bénéficier d’une expérience visuelle confortable.

Un processeur puissant et une meilleure protection de la vie privée

Conçu pour gérer les scénarios d’utilisation les plus difficiles, notamment le multitâche rigoureux au bureau et les jeux, le HONOR MagicBook 14 est doté du processeur mobile AMD Ryzen 5 3500U avec Radeon Vega 8 Graphics, et de 8 Go de RAM DDR4 dual channel, offrant des performances fluides pour les tâches les plus complexes.

Le MagicBook 14 est également équipé d’un disque SSD PCIe NVMe ultra-rapide de 256 Go, dont la vitesse de lecture est jusqu’à cinq fois supérieure à celle d’un disque SSD SATA standard, ce qui permet d’optimiser la productivité au maximum. La série HONOR MagicBook se caractérise par une ventilation à la conception innovante et efficace, avec des pales en forme de S. La conception unique des pales du ventilateur réduit le bruit et augmente la dissipation de chaleur jusqu’à 38%, ce qui permet de maintenir une température confortable dans tous les environnements.

Le respect de la vie privée est aussi important que la conception et les performances du MagicBook. L’appareil est équipé d’une webcam pop-up discrètement cachée sous le bouton de la caméra sur le clavier. Les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur la touche dédiée du clavier pour faire apparaître la webcam quand ils en ont besoin.

Il s’agit d’une protection unique de la vie privée contre le détournement et l’espionnage à distance. En outre, le bouton d’alimentation disposant d’un capteur à empreinte digitale permet un accès instantané au bureau directement pour une connexion plus sûre et plus rapide.

Magic-Link 2.0 : Multitâches et collaboration multi-écrans

La série HONOR MagicBook conserve le HONOR Magic-Link d’origine et propose une version améliorée avec la fonction de collaboration multi-écrans qui facilite plus que jamais le travail entre votre smartphone et votre ordinateur portable. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer une collaboration croisée entre leur smartphone HONOR et le MagicBook par un simple touché. Magic-Link 2.0 permet aux utilisateurs de partager l’écran du smartphone et les fichiers sur l’ordinateur portable ; ceux-ci peuvent glisser, déposer et modifier leurs fichiers, en utilisant le même clavier et la même souris. L’ordinateur portable permet également aux utilisateurs de reprendre exactement là où ils se sont arrêtés, sans avoir à passer d’un appareil à l’autre. Le multitâche devient plus facile que jamais.

Pour répondre aux différentes préférences et besoins des consommateurs, HONOR a également lancé le HONOR MagicBook 15. Pesant à peine 1,53 kg, l’appareil est doté d’un écran FullView de 15,6 pouces, ce qui porte le ratio entre l’écran et le corps à 87 %. Equipé d’un processeur mobile AMD RyzenTM 5 3500U avec RadeonTM Vega 8 Graphics, 8 Go de RAM DDR4 dual channel et un disque SSD NVMe PCIe 256 Go haute performance, ainsi que de Magic-Link 2.0, le HONOR MagicBook 15 est un ordinateur portable puissant et compact, sans compromis sur les performances et l’esthétique.

Disponible dans les coloris « Space Gray » et « Mystic Silver », les MagicBook 14 et 15 seront tous deux commercialisés à 599 €. Le produit bénéficiera d’une offre spéciale sur hihonor.com/france avec la MagicWatch 2 46 mm (d’une valeur de 199 euros) offerte pour l’achat d’un MagicBook, jusqu’au 28 avril.