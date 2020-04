Honor lance le Honor 20e pour seulement 179 €

Honor dévoile le Honor 20e, le dernier smartphone de la gamme des Honor 20. Ce nouveau produit embarque un Chipset Kirin 710F, un appareil photo triple caméra permettant de réaliser des prises de vue époustouflantes de jour comme de nuit, et une amélioration de l’intelligence artificielle. “En tant que marque high-tech internationale, nous nous engageons à offrir nos meilleurs produits à un prix abordable”, a déclaré George Zhao, PDG de Honor. “Le Honor 20e offre une gamme de caractéristiques et de fonctionnalités de qualité tout en proposant un excellent rapport qualité-prix”.

Il sera proposé au prix de 179 euros et disponible en exclusivité sur le site HiHonor. Pour fêter son lancement, du 29 avril au 4 mai, le HONOR 20e bénéficiera d’une offre, réduisant son prix à 149 euros. Il sera disponible en deux couleurs : « Phantom Blue » et « Midnight Black ».