Honor dévoile une série d’éditions limitées design de sa MagicWatch 2

La marque de smartphones HONOR a dévoilé une série de nouveaux designs en édition limitée de ses montres connectées HONOR MagicWatch 2, y compris des collaborations avec des étoiles montantes dans le monde de l’art et du design, dont Jacky Tsai, George Greaves, Wang DongLing et Giovanni Ozzola.

Dévoilés lors d’une avant-première exclusive dans le centre de Londres, les designers en chef et les dirigeants d’HONOR ont partagé leur philosophie de conception avant-gardiste et l’inspiration derrière la conception de la nouvelle montre. Les fans de la marque HONOR peuvent également personnaliser leur cadran avec leurs propres designs.

Cette HONOR MagicWatch 2 sera disponible en deux tailles – 46 mm et 42 mm. Alors que la variante 46 mm est conçue avec un cadran de montre de course automobile, évoquant un look sportif, audacieux et aventureux, la variante 42 mm est conçue sous le prisme de la mode, avec une esthétique lisse et élégante. Avec trois bracelets différents au choix, y compris le caoutchouc élastique (un matériau hypoallergénique écologique), le cuir et le métal, vous pouvez personnaliser votre montre en toute occasion.

« En tant que leader mondial dans les smartphones, nous voulons proposer un mariage harmonieux entre la technologie et la mode, en créant des produits qui soient aussi beaux à l’extérieur que la technique à l’intérieur, a déclaré George Zhao, président de Honor. Nous sommes ravis de nous être associés à des noms vraiment inspirants dans les mondes de l’art et du design pour notre dernière série MagicWatch 2 ; la collection incarne vraiment notre esprit audacieux et aventureux, avec une gamme de designs superbes, destinés à convenir à tous les styles et à tous les goûts ».

Bénéficiant d’un écran tactile AMOLED couleur de 1,39 pouces, de cadrans de montre personnalisables, d’une autonomie de batterie jusqu’à 14 jours, et d’une gamme de fonctionnalités de santé et de remise en forme, la HONOR MagicWatch 2 sera disponible en France à partir du 3 février 2020, à partir de 179 € dans sa version 42 mm et de 199 € dans sa version 46 mm.

HONOR x Jacky Tsai

Un mélange innovant de Pop Art et d’artisanat chinois avec « Floral Horse » et « Shanghai Tang Café » Jacky Tsai, l’un des plus grands artistes pop contemporains au monde, a créé deux modèles en édition limitée pour la HONOR MagicWatch 2. Basé à Londres, l’artiste chinois est connu pour son style dynamique et son approche inventive du design qui mélange les techniques artistiques traditionnelles et l’imagerie orientale avec du Pop Art occidental. Les œuvres de Tsai lui ont valu une renommée internationale et son travail a été présenté dans le monde entier lors d’expositions clés à Londres, Moscou, Hong Kong, New York ou Singapour. Avec deux designs accrocheurs en édition limitée, nommés respectivement « Floral Horse » et « Shanghai Tang Café », Jacky mêle des éléments du Pop art avec des influences orientales emblématiques, en utilisant des touches de couleur sur les cadrans et les bracelets de la montre.

HONOR x George Greaves

Une touche d’exotisme avec « The Palm Tree »

Connu pour ses imprimés graphiques audacieux et son œil d’illustrateur insolite de Bristol, George Greavesest un maître de l’imagerie onirique et archétypale. Inspiré par la nature, le design unisexe de “The Palm Tree” combine des éléments géométriques avec une palette de tons feutrés, évoquant un sentiment de paysages majestueux et d’aventures lointaines. George a aimé l’idée de créer une scène intemporelle sur un appareil de mesure du temps et « The Palm Tree » incarne parfaitement cela.

HONOR x Wang DongLing

Réinterpréter la calligraphie historique avec « Cheng Hao, « Lune d’automne », scénario enchevêtré »

Wang Dongling est largement reconnu comme le plus grand calligraphe vivant de Chine et est connu pour ses grandes œuvres abstraites qu’il appelle des « peintures calligraphiques ». Réunissant poésie et peinture, Dongling crée son travail à travers des performances où il retranscrit d’anciens textes chinois en interprétations gestuelles et caractères traditionnels. Son travail a été présenté au Metropolitan Museum, au British Museum et dans d’autres célèbres musées du monde entier. Dans sa proposition en édition limitéepour la HONOR MagicWatch 2, Wang incorpore des éléments de son style calligraphique expérimental, avec de puissants coups de pinceau et d’encre utilisant des teintes vert olive foncé.

HONOR x Giovvanni Ozzolo

Expérimenter avec la lumière, la photographie et la sculpture dans « One Day », « Old Walls » et« Ficus »

Originaire de Florence, Giovanni est un artiste pluridisciplinaire travaillant principalement dans la photographie, ainsi que l’installation vidéo et sculpturale. Ses œuvres ont été exposées à l’international dans de nombreuses institutions publiques et privées, notamment la Fondation Fosun à Shanghai, le 313 Art Project à Séoul, le District 6 Museum au Cap, la Tate Modern à Londres et bien d’autres.

À travers ces trois œuvres en collaboration avec HONOR, Giovanni souligne l’importance de l’idée de découverte, et valorise les moments qui se répètent au quotidien mais qui restent néanmoins uniques et distincts.

La « One Day » exalte le mélange ininterrompu de graffitis et la scène du lever du soleil, pour combiner intelligemment le côté frénétique et artificiel et les moments calmes et naturels de la vie. Vous pourrez également ressentir sa puissance à travers le contraste entre le cercle limité et l’horizon infini.

Pour la « Old Walls », Giovanni a fait appel à la technique du détachement pour créer son mur. Ceci est une de ses séries d’œuvres intitulée Walls, qui cherche à faire réfléchir sur la propension de l’homme à raconter des histoires, en utilisant cette technique pour préserver des sections de peintures murales.

Le « Ficus » s’intéresse à l’espace et à la lumière. Il capture les feuilles avec des variations de lumière, pour apporter plus de contraste aux objets immobiles, laissant transparaitre une sensation de calme par le jeu de lumière sous le noir et blanc.