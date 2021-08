Honor dévoile un trio de smartphones Magic 3 (le troisième va vous surprendre)

Au programme : deux nouveaux smartphones, le Magic 3; le Magic3 Pro, et même un Pro+.

Honor ne fait plus partie de Huawei, officiellement. Mais en tout cas, la marque semble proposer tout ce que son ancienne maison mère n’est plus en mesure de proposer. Elle vient donc de nous dévoiler ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, le Magic3 et le Magic 3 Pro.

Les deux sont équipés d’un énorme module photo recouvrant presque tout le capot arrière des terminaux, avec quatre ou cinq capteurs selon les modèles. Bonne nouvelle : ces appareils fonctionnent tous sous Android, et plus sous HarmonyOS comme chez Huawei, interdit de séjour chez Google. Le Magic 3Pro embarque d’un capteur principal 50 Mégapixels, un capteur grand-angle de 13 Mégapixels et un monochrome de 64 mégapixels. La version Pro embarque un zoom numérique X100 et un capteur Telefoto de 64 Mégapixels. De quoi rappeler de bons souvenirs à tous ceux qui achetaient jadis des smartphone Huawei pour leur qualité photo et leur capteur Zeiss… La série HONOR Magic3 est le tout premier smartphone amélioré en collaboration avec IMAX, utilisant l’IA pour permettre des palettes de couleurs professionnelles de qualité cinématographique. Ces Magic3 peuvent capturer du contenu 4K HDR et dispose t de trois microphones omnidirectionnels pour capturer l’audio clairement, avec une qualité d’image et de son améliorée pour un contenu prêt pour le cinéma.

Les Magic3 d’Honor, en coloris bleu ou en bronze et certifiés IP68, sont équipés d’un écran AMOLED de 6,76 pouces d’une définition de 2772 x 1344 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ces smartphones seront aussi proposés en blanc et en noir pour les amateurs de style classique. A bord, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et une batterie,d’une capacité de 4600 mAh, compatible avec la recharge rapide de 66 Watts en filaire et 50 Watts en sans-fil.

A cela s’ajoute un Honor Magic3 Pro+ haut de gamme, associant capteur principal de 50 mégapixels, ultra-grand-angle de 64 Mégapixels, téléobjectif de 64 mégapixels et capteur monochrome de 64 Mégapixels.

Côté prix, Honor ne lésine franchement pas : le Magic3 est affiché 899 euros, le Magic3 Pro 1099 euros, le Magic3 Pro+ 1499 euros. Soyez patient : la série Magic 3 de chez Honor sera d’abord disponible en Chine