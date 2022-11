HONOR dévoile le HONOR Magic Vs,  son smartphone pliant de nouvelle génération

HONOR annonce aujourd’hui le lancement en Chine du HONOR Magic Vs.

“Nous sommes ravis de présenter notre smartphone pliant de nouvelle génération, le HONOR Magic Vs, qui combine innovations de pointe et expérience utilisateur exceptionnelle dans un design élégant et stylé”, déclare George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd. “Le HONOR Magic Vs sera notre tout premier smartphone pliant à faire ses débuts à l’international et nous sommes convaincus qu’il apportera d’énormes avancées sur ce marché, transformant la façon dont les gens du monde entier utilisent leurs smartphones.”

Exceptionnellement fin et léger, le HONOR Magic Vs ne fait que 12,9 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié et ne pèse que 261g, ce qui en fait le smartphone pliant le plus léger du marché à ce jour. Le HONOR Magic Vs est également doté d’une batterie extra longue durée de 5 000 mAh, la plus grande actuellement sur le marché des smartphones pliants.

Grâce à la conception sophistiquée et quasiment invisible de sa charnière, il se plie sans laisser d’espace visible et offre un écran sans pli lorsqu’il est déplié. Il est équipé d’une charnière sans engrenage ultra-légère, conçue avec une technologie de moulage d’une seule pièce. Cela réduit considérablement le nombre de composants de la structure de support utilisée dans la charnière, tout en maintenant sa durabilité et sa solidité. Construite avec des matériaux de qualité aérospatiale, la charnière du est annoncée comme étant capable de résister à plus de 400.000 pliages, ce qui équivaut à plus de dix ans d’utilisation à raison de 100 pliages par jour, créant ainsi une nouvelle référence en matière de conception de smartphones pliants.