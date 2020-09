Honor dégaine ses nouvelles montres connectées Watch GS Pro et Watch ES

Honor lance deux nouvelles montres connectées, la Watch GS Pro et la Watch ES. La première projet une autonomie de 25 jours et de nombreuses fonctionnalités de navigation, dont une technologie GPS améliorée et des alertes météorologiques.

Dotée de nombreuses fonctions de suivi de la santé et de la condition physique, elle dispose également de nouveaux exercices d’entraînement animés et d’un écran tactile AMOLED de 1,64 pouces. La Watch GS Pro est disponible en 3 couleurs (noir anthracite, bleu camouflage et blanc), et est commercialisée à 249,90 €.

La Watch ES propose un écran rectangulaire AMOLED de 1,64 pouces, 44 exercices animés et 95 modes d’entraînement. Les utilisateurs peuvent sélectionner leurs widgets préférés sur les cadrans de leurs montres, notamment le compteur de calories, la surveillance du rythme cardiaque ou même la durée de vie de la batterie. Cette Watch ES offre aussi 12 sessions d’entraînements spécifiques afin d’aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs, et est capable de détecter automatiquement six modes d’entraînement. Elle propose 44 mouvements d’exercices animés afin d’illustrer clairement les différentes postures à adopter et ainsi permettre aux utilisateurs d’améliorer leur technique.

Enfin, la Watch ES est dotée d’un suivi du SpO2 qui permet aux utilisateurs de surveiller leur niveau de saturation d’oxygène dans le sang, et d’un d’un moniteur de fréquence cardiaque 24/7. Un système d’intelligence artificielle avancé alerte les utilisateurs si une fréquence cardiaque inhabituelle est détectée pendant une séance d’entraînement. Pesant seulement 21 grammes, elle est disponible en deux couleurs, “Meteorite Black” et “Icelandic White”, pour 99,9 € sur HiHonor.