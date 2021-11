Honor dégaine des offres exceptionnelles pour le Black Friday

À l’occasion du Black Friday, HONOR lance les hostilités sur son site HiHonor, avec des réductions sur toutes ses gammes de produits, et ce, dès aujourd’hui ! De plus, du 17 au 30 novembre, pour une somme d’achat supérieur à 1 000 euros sur le site HiHonor, HONOR offre 50 euros de réduction, via coupon. Dès le 17 novembre, vous pourrez donc retrouver les offres et réductions suivantes sur le site HiHonor :

Sur les PC :

· Un HONOR 50 (8/256) offert pour toutes précommande d’un MagicBook View 14 (1 499 € au lieu de 2 098 €)

· 200 euros de réduction sur le MagicBook Pro (699€ au lieu de 899€)

· 200 euros de réduction sur le MagicBook 14 (799€ au lieu de 1 199 €)

· 150 euros de réduction sur le MagicBook X 15 (499€ au lieu de 649 €)

Sur les smartphones :

· 100 euros de réduction pour tout achat d’un HONOR 50 (8/256 ET 6/128)

· Le HONOR 50 (8/256) reviendra donc à 499€ au lieu de 599€

· Et le HONOR 50 (6/128) reviendra donc à 449€ au lieu de 549€

· De plus, chaque acquéreur d’un HONOR 50 (8/256 ou 6/128) se verra proposer une réduction de 70€ sur les HONOR Earbuds Lite 2, les faisant donc passer à 19€ au lieu de 99€

· 50€ de réduction pour le lancement du HONOR 50 Lite

Sur les Wearables :

· 110 euros de réduction sur la Magic Watch 2 Black 46mm (89€ au lieu de 199 €)

· 110 euros de réduction sur la Magic Watch 2 Brown 46mm (109€ au lieu de 219€)

· 100 euros de réduction sur la Magic Watch 2 Black 42mm (99€ au lieu de 199 €)

· 100 euros de réduction sur la Magic Watch 2 Gold 42mm (119€ au lieu de 219 €)

· 10 euros de réduction et livraison offerte pour le HONOR Band 6 (39€ à au lieu 49 €)

Durant le Black Friday, le HONOR 50, le tout nouveau smartphone phare de la marque, sera également mis à l’honneur auprès des principaux opérateurs et revendeurs français :

– Chez SFR, du 16 au 29 novembre, le HONOR 50 sera à seulement 1€ pour l’achat d’un forfait 120Go.

– Chez Bouygues Telecom, du 19 au 29 novembre, 70€ offerts (sous la forme d’un code promo) pour l’achat d’un HONOR 50 avec le forfait Sensation quel qu’il soit

– Chez Free, du 23 au 30 novembre, le HONOR 50 sera à 1€ + 15,99€ / mois (soit 94€ de remise sur 2 ans)

De plus, du 19 au 30 novembre, 100 euros de remise immédiate sur le HONOR 50 chez les tous les revendeurs suivants : Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Ldlc - Materiel.net

Enfin, Amazon propose également :

· Du 26 au 29 novembre : 100€ de remise immédiate pour l’achat d’un HONOR 50 (avec une coque et une protection en verre trempé offertes).