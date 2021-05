Honor Band 6, un écran plus grand et le suivi de la santé pour 49,90 €

Le Band 6 est le dernier né de la gamme de produits wearables signés Honor. Primé par la presse présente au CES 2021, où il a reçu trois awards (Android Authority CES Top Pick, Phandroid Best of CES, Pocketnow Best of CES), il est doté d’un écran Amoled 1,47 pouce avec une résolution de 194 x 368. Soit une augmentation de 148% de la surface d’affichage par rapport à son prédécesseur. Il est doté d’un écran en verre incurvé 2.5D et d’un revêtement anti-empreintes digitales, avec un bouton latéral sur le côté droit. Il intègre de nombreuses fonctions de suivi de la santé et de la forme physique. La marque annonce une autonomie exceptionnelle de 14 jours, pourun prix accessible de 49,90 €.

“Le lancement de notre dernier tracker fitness témoigne de notre engagement indéfectible à fournir des produits de qualité qui permettent aux gens de mener un mode de vie plus sain et plus productif”, a déclaré George Zhao, président de Honor. “Doté d’un écran plus grand et de fonctions avancées de gestion de la santé, le Band 6 permet d’atteindre vos objectifs de santé et de bien-être de manière simple, ludique et abordable.”

Côté fonctions de surveillance de la santé, on retrouve la saturation en oxygène (SpO2). Grâce à un capteur optique de fréquence cardiaque et à un algorithme IA précis, il prend également en charge la surveillance continue de la fréquence cardiaque en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et alerte l’utilisateur lorsqu’une fréquence cardiaque anormale est détectée. Il est aussi doté de fonctions de suivi du sommeil qui identifient et enregistrent les données sur l’état du sommeil quotidien des utilisateurs, y compris la mesure du sommeil profond, du sommeil léger, du sommeil paradoxal, du temps d’éveil et de siestes que vous faites chaque jour.

Pour les fans de sport qui aiment faire de l’exercice régulièrement, il est étanche à 50 mètres et gère aussi 10 modes d’entraînement, y compris la course en extérieur / intérieur, la marche en extérieur / intérieur, le vélo en extérieur / intérieur, la natation, le vélo elliptique, le rameur et l’entraînement libre.