Honor annonce une nouvelle gamme de produits « All Scenario »

HONOR élargit son offre de produits All-Scenario avec le MagicBook Pro, le ViewPad 6, le HONOR Router 3, le Vision X1 Series et une suite d’appareils connectés « HONOR Choice »

George Zhao, président de HONOR, a déclaré : “En tirant parti de notre technologie, HONOR s’engage à proposer une expérience de vie plus intelligente pour tous et à aider les jeunes à rester en bonne santé physique et mentale, tout en permettant de travailler ou d’étudier efficacement à distance, pendant cette période difficile. Dans le cadre de notre stratégie de vie connectée « All Scenario », HIHONOR.com vise à créer une expérience unique en offrant une gamme complète de produits HONOR « All Scenario » avec un soutien logistique supérieur, un service après-vente et des avantages exclusifs.

La série HONOR MagicBook est conçue pour les jeunes professionnels et les étudiants qui recherchent des caractéristiques et des fonctionnalités supérieures à un prix abordable. Les tests qui en ont été faits par les experts lui ont régulièrement donné la note 5 étoiles, la décrivant comme étant “le PC parfait pour les étudiants”. HONOR annonce également aujourd’hui le programme HONOR Academy, pour les marchés autres que la Chine. Associé à des experts en technologie, HONOR offrira des opportunités exclusives d’apprentissage et de développement pour aider les jeunes à apprendre sur leur nouveau PC et sur des logiciels comme Microsoft 365. La série HONOR Magicbook s’efforce d’aider les étudiants et les jeunes adultes à maîtriser de nouvelles compétences, à libérer leur créativité et à se motiver pour leur vie quotidienne, grâce à un abonnement d’un an à Microsoft 365 Personal, le nouveau service amélioré et en ligne de Microsoft.

Aujourd’hui, HONOR a également dévoilé le tout nouveau HONOR MagicBook Pro de 16,1 pouces. Doté d’une fine bordure de 4,9 mm pour atteindre un ratio écran/bordures de 90 %, le HONOR MagicBook Pro offre une expérience visuelle améliorée aux utilisateurs. Le HONOR MagicBook Pro est équipé d’un processeur Intel Core i7-10510U de 10e génération et de la carte graphique NVIDIA® GeForce®MX350, qui lui permettent d’offrir une expérience fluide et stable. Sa fonction « split-screen » améliorée permet également aux utilisateurs de maximiser leur productivité. Le HONOR MagicBook Pro est disponible à partir de 5 999 RMB pour les i5/16 Go/512 Go SSD/MX350, et de 6 699 RMB pour les i7/16 Go/512 Go SSD/MX350.

Afin de garantir à ses utilisateurs une connectivité de tous les instants, HONOR présente également le HONOR ViewPad 6. Doté du SoC Kirin 985 5G et prenant en charge la connectivité Wi-Fi 6+, le HONOR ViewPad 6 offre des performances sans faille pour le travail et les divertissements. Le HONOR ViewPad 6 est doté d’un superbe affichage FullView 2K, d’une option « split-screen » intelligente et d’une qualité stéréo HD exceptionnelle. Il est compatible avec le Magic-Pencil de HONOR, ce qui en fait un outil parfait pour les utilisateurs souhaitant exprimer leur créativité. Le HONOR ViewPad 6 sera disponible sur les marchés étrangers à partir de juin 2020.

Le Wi-Fi 6 est la prochaine génération de technologie Wi-Fi et le routeur HONOR 3 sera le premier routeur HONOR à adopter cette dernière norme Wi-Fi permettant aux utilisateurs de profiter d’une vitesse de connexion améliorée. Composé d’un chipset Wi-Fi 6+ et d’un processeur Gigahome Dual-core 1,2 GHz, le HONOR Router 3 peut proposer une bande passante améliorée, des vitesses plus rapides et une consommation d’énergie plus faible. Il promet des débits allant jusqu’à 3 000 Mbps sur une bande de 2,4 GHz et une bande de 5 GHz. Le HONOR Router 3 prend également en charge la technologie multi-utilisateurs OFDMA (ou orthogonal frequency-division multiple access) pour des connexions directes à un certain nombre de dispositifs qui assureront une plus grande stabilité et un meilleur flux de données avec une faible latence. Le prix du HONOR Router 3 est de 219 RMB et sera disponible sur le marché étranger à partir de juillet 2020.

HONOR a également présenté ses derniers écrans intelligents avec la série des HONOR Vision X1. Dotée d’un affichage 8K, d’un traitement de fluidité, d’une compentation du flou de mouvement et de haut-parleurs de 4 fois 10W, les HONOR Vision X1 sont des téléviseurs intelligents de haute technologie offrant un réalisme étonnant complété d’une qualité audio exceptionnelle. Afin de permettre un style de vie toujours plus connecté à ses utilisateurs, la série des HONOR Vision X1 est équipée d’un assistant intelligent et peut être contrôlée à partir d’autres appareils HONOR. La série HONOR Vision X1 est disponible en 65 pouces et 55 pouces, aux prix respectifs de 3 299 RMB et 2 299 RMB.

Dans le cadre de l’écosystème HONOR smart life, les produits « HONOR Choice » comprennent une gamme complète de produits intelligents haut de gamme fabriqués par des marques mondialement reconnues, englobant les domaines de la maison connectée, du sport, du divertissement, de la technologie et du voyage. HONOR Choice montre l’engagement de la marque à innover davantage dans divers catégories de produits, et reflète la philosophie d’une conception élégante et centrée sur l’humain. En s’appuyant sur des technologies innovantes telles que le HUAWEI HiLink, HONOR Choice permet une connexion intelligente sans faille pour contribuer à une expérience totalement intégrée.

HONOR Choice a ainsi présenté les Earbuds TWS X1, les écouteurs True Wireless ultimes qui promettent une expérience audio irréprochable. Les écouteurs TWS X1 offrent une expérience audio supérieure avec une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 24 heures. Le prix des écouteurs TWS X1 est de 169 RMB.

De plus, HONOR Choice a dévoilé l’aspirateur intelligent Smart Vacuum Cleaner, un outil léger et polyvalent doté d’une puissante technologie d’aspiration et de nettoyage. Alimenté par un moteur de 350W à 100 000 tr/min, il possède une forte aspiration et dispose d’une autonomie remarquable grâce à sa batterie qui tient jusqu’à 65 minutes. Il est également équipé d’un système de nettoyage par stérilisation aux ultraviolets pour éliminer efficacement les bactéries sur différentes surfaces.

Alors que l’été arrive à grands pas, HONOR Choice a également lancé un ventillateur et un humidificateur afin d’aider les utilisateurs à échapper à la chaleur, tandis que la lampe de bureau, la brosse à dents électronique et la bouilloire intelligente, dotées d’une série de réglages intelligents, promettent aux utilisateurs détente et relaxation tout en restant en bonne santé et en profitant d’une vie plus pratique et plus intelligente. Les produits HONOR Choice sélectionnés pour la maison connectée seront disponibles sur les marchés étrangers à partir du mois de juin. Restez à l’écoute !