HONOR annonce son MagicBook View 14 fin, léger et puissant

Le tout nouveau HONOR MagicBook View 14, préinstallé avec Windows 11, est doté d’un écran tactile, d’une puissance sans précédent et d’un design haut de gamme.

HONOR annonce le lancement du MagicBook View 14, le premier ordinateur portable haut de gamme de la marque, qui bénéficie d’un écran tactile, d’une grande puissance et d’un design premium. Équipé d’un écran tactile haute résolution de 2,5K, d’un processeur Intel® Core™ i7-11390H de 11e génération, le HONOR MagicBook View 14 redéfinit le segment des ordinateurs portables haut de gamme, offrant aux utilisateurs une expérience améliorée pour le travail comme pour le divertissement.

Ce MagicBook View 14 possède un châssis compact, permettant aux professionnels d’utiliser leur appareil en déplacement. Doté d’un boîtier en aluminium, le HONOR MagicBook View14 ne pèse que 1,48 kg, pour seulement 14,5 mm d’épaisseur. Avec un écran tactile LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) 2,5K de 14,2 pouces, le HONOR MagicBook View 14 présente un rapport écran/corps sans précédent de 90,5 %. Doté d’une large gamme de couleurs sRGB à 100 % capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs, le HONOR MagicBook View 14 promet aux utilisateurs une expérience visuelle immersive avec des images détaillées et des couleurs vives.

L’écran dispose également de la certification TÜV Low Blue Light et de la certification TÜV Rheinland Flicker Free pour offrir une expérience visuelle confortable, même après de longues sessions d’utilisation. L’écran du HONOR MagicBook View 14 prend en charge le multi-touch 10 points de haute précision, ce qui permet plus de fluidité lors de l’interaction avec l’écran. Grâce à Windows 11 préinstallé, les utilisateurs peuvent facilement passer d’une fenêtre à l’autre ou d’un bureau à l’autre, pour plus de flexibilité.

Le HONOR MagicBook View 14 est le premier ordinateur portable de la marque à être certifié Intel Evo, remplissant un ensemble de conditions rigoureuses pour être inclus dans cette classe d’ordinateurs portables haut de gamme. Il est équipé du processeur Intel® Core™ i7-11390H de 11e génération, le meilleur de sa catégorie, doté d’une fréquence maximale de 5 GHz avec Intel Turbo Boost Max 3.0, garantissant ainsi des performances améliorées pour tous les besoins.

Le HONOR MagicBook View 14 adopte un double caloduc de grand diamètre, complété par des ailettes de dissipation thermique de 22mm², et neuf capteurs pour un contrôle optimal de la température. En construisant une zone thermique triangulaire, l’appareil offre une zone de refroidissement de plus de 85 %, même lorsqu’il est fortement sollicité, ce qui lui permet de travailler efficacement tout en restant frais et silencieux à 22dB. Grâce à cela, en appuyant simplement sur Fn+P, les utilisateurs peuvent facilement passer en mode Haute Performance 45W lors de l’utilisation d’applications lourdes.

Équipé de 16 Go de RAM 4266Mhz LPDDR4x à double canal, qui augmente encore les performances globales, le HONOR MagicBook View 14 est idéal pour le multitâche, permettant aux utilisateurs d’ouvrir plusieurs fichiers volumineux et des pages Web tout en lisant des vidéos haute définition.

Ce MagicBook View 14 est doté d’une double caméra 5MP grand angle 90°, une première dans l’industriel, qui apporte plus de flexibilité pour les appels vidéo, les événements virtuels et les conférences. La caméra infra-Rouge intégrée aide à la reconnaissance des visages, ce qui permet aux utilisateurs de déverrouiller l’appareil ou les applications en moins de deux secondes, même dans des environnements à faible luminosité. Équipé de quatre haut-parleurs, le HONOR MagicBook View 14 offre un son stéréo avec une réponse en fréquence ultra large lorsque vous jouez ou regardez des films. La configuration audio prend également en charge la prise de voix directionnelle, qui améliore la clarté du microphone en réduisant les bruits de fond et les échos indésirables, parfait pour les professionnels qui organisent fréquemment des téléconférences.

Doté d’un clavier ergonomique avec une course de 1,5 mm et un pas de 19,05 mm (distance entre les touches), le HONOR MagicBook View 14 offre une expérience de frappe premium. Il adopte également un grand pavé tactile avec une balise NFC intégrée pour offrir une connectivité efficace entre l’ordinateur portable et les smartphones HONOR via la fonctionnalité MagicLink.

Le HONOR MagicBook View 14 (Intel Core i7-11390H de 11e génération, 16 Go + 512 Go) sera disponible exclusivement sur la boutique en ligne HONOR à partir du 30 novembre, en gris « Space Grey », au prix conseillé de 1499 €. Il bénéficiera d’une offre de précommande exceptionnelle, avec un HONOR 50 (8 + 256 Go) offert pour tout achat entre le 17 et le 30 novembre.