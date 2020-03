HONOR annonce les Fan Days 2020, avec jusqu’à 60% de réduction

HONOR annonce les Fan Days 2020 : lancement le 30 mars d’offres exclusives allant jusqu’à 60% de réduction, et présentation des produits lors de Livestreams avec des influenceurs internationaux

HONOR annonce aujourd’hui les Fans Days HONOR 2020. Du 30 mars au 14 avril, cet événement accueillera les fans de HONOR de plus de 18 pays, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la République tchèque, la Malaisie et bien d’autres encore, avec une série d’offres et de réductions sur tous les produits HONOR. En plus de lancer des remises exclusives, HONOR dévoilera ses tous premiers collaborateurs HONOR “Experience Officers”, une sélection d’influenceurs reconnus mondialement qui feront la démonstration de la gamme d’appareils connectés HONOR. La technologie et l’innovation peuvent avoir un impact positif sur la vie des gens et avec les Fans Days, HONOR met à votre disposition un écosystème qui peut vous aider à mener une vie plus saine et plus productive, à tout moment et en tout lieu.

“Nous sommes ravis de célébrer avec nos fans les Fans Days HONOR 2020 et de leur proposer une série de bonnes affaires et de réductions sur nos meilleurs produits. À la fin de l’année 2019, nous avions plus de 220 millions de fans dans le monde et c’est notre façon de les remercier pour leur soutien sans faille. Nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux fans dans notre communauté en 2020 et au-delà”, a déclaré George Zhao, PDG de HONOR. “Dans la continuité de notre stratégie 1+8+N – centrée sur un Smartphone HONOR, 8 catégories d’appareils connectés et une large gamme de produits partenaires – nous lançons cette année le thème des Fans Days : « HONOR Your Smart Life ». HONOR s’efforce de créer un monde plus connecté et plus intelligent pour les jeunes à travers le monde. Grâce à cet événement, nous espérons que tout le monde pourra ainsi profiter des avantages d’une vie connectée, rendue possible grâce aux produits HONOR “.

Cette année, HONOR fait équipe avec une sélection d’influenceurs et de personnalités célèbres provenant du monde du sport, de la photographie et du divertissement. Les « Experience Officers » de HONOR montreront comment les produits avant-gardistes de HONOR leur permettent de prendre le contrôle de leur quotidien, qu’ils soient au travail, en formation ou simplement en train de profiter d’un moment de divertissement. De plus, les fans qui participeront aux activités en ligne des “Experience Officers” de HONOR auront la possibilité de débloquer des offres spéciales.

Dotés de capacités avancées pour suivre sa santé, sa condition physique et disposant de multiples modes de sport, le Band 5 et les MagicWatch 2 sont des compagnons de fitness fiables, permettant à chacun, quel que soit son niveau, de mieux bouger.

Profitez d’une mobilité ultime et de performances inégalées lors de vos déplacements avec la série MagicBook de HONOR et découvrez le multitâche simplifié dans un design ultra léger. Le HONOR MagicBook 14 sera disponible en France à partir du 16 avril.

Si vous jouez souvent lors de vos déplacements, le HONOR 9X Pro est idéal. Alimenté par le chipset Kirin 810 et le GPU Turbo 3.0, le HONOR 9X Pro offre une expérience de jeu des plus rapide et des plus complètes. Avec les gamers internationaux Teeqzy, Puuki et Jo Jonas, venez faire l’expérience d’une fluidité de jeu incomparable et gagnez des bons d’achat d’une valeur de 408 euros lors de la session de streaming en direct du 8 avril.

Du 30 mars au 14 avril, profitez d’offres et de réductions exclusives jusqu’ 60 % sur Hihonor.com/France

Bénéficiez également d’offres groupées en édition spéciale pour les Fan Days.

HONOR joue avec le numéro de la date «8/0/4» et propose à ses Fans des offres groupées exclusives au prix de 408 € avec une sélection de produits actuels. D’autres offres groupées sont également disponibles aux prix de 40.80 € et 80.40 €.