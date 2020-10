HomePod mini, une petite enceinte intelligente alimentée par Siri

Vous vous souvenez du HomePod ? Le haut-parleur intelligent d’Apple, extrêmement coûteux, mais plutôt brillant sur le plan sonore, est sorti il ​​y a trois ans (toute une vie au pays de la high tech). Apparemment, les enceintes intelligentes doivent être en forme de boule en 2020. Donc, comme l’Amazon Echo redessiné, le HomePod Mini est sphérique, plutôt qu’en forme de tonneau comme l’original. Et comme vous l’avez peut-être deviné, il est beaucoup, beaucoup plus petit, moins de 8,5 cm de hauteur pour être précis. Le Mini est toujours enveloppée de tissu en maille et est disponible en noir ou en blanc (un peu de couleurs auraient peut-être été amusant, Apple), et un anneau sur sa tête s’allume toujours lorsque vous invoquez un Siri maintenant plus rapide ou que vous ajustez le volume. La puce S5 qui s’y trouve lui permet d’ajuster presque constamment le son de votre musique, tandis que trois micros répondent à vos demandes vocales. Les HomePod Mini peuvent être couplés pour un son stéréo, et une fonction interphone vous permet d’envoyer des messages vocaux à d’autres appareils HomePod de la maison. Il sera disponible à la vente à partir du 16 novembre et coûtera 99 €.