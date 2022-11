HoloKit X transforme votre iPhone en casque AR pour 129 $

Avec le PSVR 2 de Sony qui devrait coûter plus cher qu’une PS5, vous vous sentez peut-être un peu piégé dans cette réalité en ce moment – ​​mais le HoloKit X rend l’exercice abordable.

Entièrement alimenté par votre iPhone et ses caméras, ce casque AR stéréoscopique reflète l’écran un peu comme un périscope, de sorte que vous pouvez voir des objets 3D virtuels juste devant vos yeux. Vous pouvez jouer à des jeux avec elle via l’application HoloKit, déplacer des objets virtuels placés dans le monde réel et entendre exactement où les choses utilisent Spatial Audio. Et si vous avez une Apple Watch, elle peut même être utilisée comme une manette façon Wii.

Le site Web de HoloKit présenteune vidéo montrant des sorciers en herbe portant un casque qui se lancent des sorts dans les rues de New York. Une autre nous montre quelqu’un interagissant avec un hologramme éthéré en utilisant uniquement ses mains. Le prix est en dollars pour l’instant, chaque casque coûtant 129 $. Il fonctionnera avec n’importe quel iPhone standard ou Pro (y compris les versions Max) à partir du XS. Mais vous obtiendrez les meilleures performances de ceux avec des capteurs Lidar. Qui a besoin d’Apple pour dévoiler son casque de réalité mixte, dont on parle depuis longtemps, quand vous avez des choses comme celle-ci pour le prix des AirPods ?