Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard investit Bercy Village pour 3 jours de magie

Du 10 au 12 février, les fans du Wizarding World pourront découvrir des animations immersives, un marathon de films Harry Potter et bien d’autres activités !

Warner Bros. Discovery, en partenariat avec Bercy Village et la Fnac, invite tous les fans de l’univers du Wizarding World à venir célébrer la sortie du très attendu jeu vidéo, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, dans lequel les joueurs pourront vivre une toute nouvelle aventure dans le Poudlard de la fin des années 1800 ! À cette occasion, Bercy Village sera redécoré aux couleurs du jeu et proposera aux fans de découvrir différentes installations magiques, comme la réplique de la calèche qui emmène le joueur à Poudlard dans le jeu, ou encore l’Hippogriffe d’Onyx grandeur nature pour les amoureux de créatures fantastiques. L’UGC Ciné Cité Bercy proposera un grand marathon Harry Potter où les 8 films cultes seront projetés pour le plus grand bonheur des fans, qui pourront également s’essayer au jeu dans un espace « gaming » spécialement aménagé pour l’occasion.

La FNAC Bercy Village sera également aux couleurs de l’univers. Les amoureux de la saga pourront y retrouver, dans un espace dédié à l’entrée du magasin, l’ensemble des produits officiels de la licence Harry Potter : jeux, jouets, livres et films. Ces animations seront accessibles tous les jours de l’événement de 11h à 21h. Chaque soir des illuminations spéciales sur le thème d’Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard seront lancées à partir de 18h. Un moment d’enchantement qui permettra à la communauté grandissante de fans de prolonger l’exploration de cet univers magique.

Edité par Warner Bros. Games sous le label Portkey Games, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu de rôle (RPG) et d’action-aventure solo en monde ouvert situé dans le Poudlard de la fin des années 1800. En cinquième année à Poudlard, les joueurs se lanceront dans un voyage à travers des lieux nouveaux et d’autres familiers, découvriront des créatures magiques, fabriqueront des potions, maîtriseront des sortilèges, et personnaliseront leur personnage pour devenir la sorcière ou le sorcier qu’ils ont toujours rêvé d’être. 25 ans après la création du personnage Harry Potter, la communauté de fans de la franchise est l’une des plus large au monde et se place juste derrière des marques comme YouTube, Netflix, Disney et Facebook. L’univers cinématographique Harry Potter se place devant ceux de Marvel, Disney ou encore Star Wars. A savoir qu’en France, Wizarding World arrive #1 parmi les marques/univers considérés comme singuliers, uniques par les individus déclarant les connaître, et #2 au sein de ceux perçus comme ayant une raison d’être bénéfique au monde d’aujourd’hui.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sortira dans le monde entier sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC le 10 février 2023, sur PlayStation4 et Xbox One le 4 avril 2023 et sur Nintendo Switch le 25 juillet 2023.

Bercy Village Cour Saint-Emilion, 75 012 Paris

