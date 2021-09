Hobot dévoile le Hobot-2S, son nouveau robot nettoyeur de vitres

Hobot annonce le Hobot-2S, un nouveau robot nettoyeur de vitres, capable de détecter automatiquement le bord des vitres grâce à des capteurs de fuite brevetés, de pulvériser de l’eau des deux côtés de l’appareil grâce à un double jet ultrasonique et d’enregistrer une voix de guidage grâce à la fonction Creative Voice.

Tout d’abord, grâce à ses capteurs de fuite brevetés, le Hobot-2S peut instantanément détecter les fuites d’air causées par le léger soulèvement au niveau du joint ou du bord des fenêtres sans cadre. Très sensibles et capables de réagir rapidement, ceux-ci permettent à l’Hobot-2S de fonctionner en toute sécurité sur différents types de surfaces verticales. Grâce à leur emplacement ajusté, les capteurs de fuite garantissent une couverture de 80% des coins, nettoyant bien plus efficacement que les produits concurrents.

Une autre conception brevetée innovante concerne l’Ultrasonic Water Spray qui disperse l’eau en particules de 15μm et pulvérise une fine brume au lieu de gouttelettes. Ce concept fait appel à des principes de biomimétisme, imitant l’action humaine qui consiste à souffler sur la vitre avant de la nettoyer. Un réservoir d’eau supplémentaire permet à l’Hobot-2S de pulvériser de l’eau des deux côtés de l’appareil, optimisant ainsi les résultats du nettoyage sur des fenêtres plus étroites ou très larges. Les buses de pulvérisation et les réservoirs d’eau sont tous deux détachables, de sorte que les utilisateurs puissent aisément les remplacer si nécessaire.

Le Hobot-2S peut être contrôlé à la fois via une télécommande et l’application Hobot. Avec cette dernière, les utilisateurs peuvent remplacer le message vocal par défaut par leur propre voix grâce à Creative Voice, une fonction nouvellement introduite qui ajoute une touche de personnalité à l’appareil, faisant du Hobot-2S le premier robot nettoyeur de vitres interactif du marché. Celui-ci permet aussi de s’assurer de profiter d’une technologie de pointe avec la mise à jour de son firmware intégrant notamment des rappels de nettoyage tous les trois mois pour garder vos vitres impeccables !

En plus de ces nouvelles caractéristiques, l’Hobot-2S assure une sécurité absolue pour chaque cycle de nettoyage grâce à une puissance ascendante améliorée de 7 kg et une force d’aspiration de 6,5 kg pour se positionner fermement sur les surfaces verticales. Le cordon d’alimentation en courant continu de 5 mètres de long offre également un niveau de sécurité supplémentaire pendant le fonctionnement sans limiter la zone de travail. Et en cas de panne d’électricité, le système d’alimentation sans coupure intégré maintient l’Hobot-2S en position pendant 20 minutes avec une alerte sonore.

Hobot-2S, 479 €