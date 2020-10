HLD dévoile les Nokia 3.4 et 2.4

Le Nokia 3.4 combine fiabilité, design haut de gamme et le meilleur d’Android dans un emballage durable. Livré avec un processeur puissant – la toute dernière plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 460 – il promet des performances de pointe à un prix très accessible. Premier de la série à bénéficier d’un écran poinçonné et d’une puissante triple caméra dotée d’un objectif ultra-large, soutenue par une IA avancée. Bénéficiant d’un grand écran dont la surface a été augmentée grâce à la caméra frontale poinçonnée et à une autonomie de deux jours, l’utilisateur pourra tirer le meilleur parti de son téléphone, plus longtemps. Le Nokia 3.4 est en effet livré avec Android 10 et la promesse Android One des smartphones Nokia, promettant trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et deux ans de mises à jour du système d’exploitation. Il possède enfin un design intemporel haut de gamme qui se décline en trois nouvelles couleurs irisées directement inspirées de la nature finlandaise, offrant ainsi un style fidèle à son ADN.

La nouvelle génération de Nokia 2 propose des fonctions de photographie alimentées par l’IA, notamment avec le mode Nuit et le mode Portrait, qui permettra de prendre des photos de grande qualité. Avec son grand écran HD+ 6.5 pouces, le Nokia 2.4 offre un grand confort de visionnage avec plus de précision. Sa batterie de longue durée, avec plus de deux jours d’autonomie, permet de profiter plus longtemps des différentes fonctionnalités comme les jeux, les applications ou l’appareil photo, sans se soucier de devoir le recharger. Grâce à des éléments essentiels comme le déverrouillage avec empreintes digitales et/ou reconnaissance faciale, il est possible d’accéder à ses applications sans effort et en toute sécurité. De plus, le Nokia 2.4 est livré avec la promesse Android, offrant trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et deux ans de mises à jour de l’OS, ce qui signifie que le Nokia 2.4 est déjà prêt pour Android 11 et 12.