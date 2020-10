Hisense signe un partenariat mondial avec Fnatic

Hisense a annoncé un partenariat pluriannuel avec l’organisation d’Esport Fnatic. « Nous sommes ravis de nous associer à Fnatic, l’une des meilleures équipes d’Esport au niveau mondial, dans une optique conjointe d’offrir une meilleure qualité de vie aux fans de Fnatic et d’Esport », a déclaré Alex Zhu, président d’Hisense International. « En explorant davantage les besoins des fans, nous espérons faire des téléviseurs et des appareils électroménagers Hisense de véritables alliés au quotidien pour les joueurs, afin qu’ils puissent se concentrer librement sur leurs activités d’Esport en jouissant d’appareils adaptés à leurs attentes.»

Via ce partenariat, les deux sociétés produiront différents types de contenus mettant en avant les appareils Hisense et les équipes Fnatic, comme par exemple des présentations de produits, des vidéos de collaboration ou encore des contenus à destination des réseaux sociaux.

Dans le cadre de ce partenariat, l’équipe Fnatic sera équipée de produits Hisense. Fnatic aura également accès au réseau mondial de clients d’Hisense, leur permettant ainsi d’accéder à un public plus large et ainsi de créer une fanbase plus forte. Ce partenariat représente un double enjeu. Tout d’abord celui pour Hisense France de cibler un public plus jeune, plus informé sur les nouvelles technologies. Mais aussi, pour Fnatic, celui de concrétiser une nouvelle étape stratégique dans son expansion continue en Chine.

« Nous sommes fiers de nous associer à Hisense, une entreprise avant-gardiste et innovante, qui s’engage à apporter plus de bonheur dans le quotidien de millions de familles », a déclaré Sam Mathews, fondateur et PDG de Fnatic. « En tant que partenaire de confiance, nous sommes impatients de partager cette collaboration avec nos fans, joueurs et créateurs. »