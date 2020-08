Hisense signe avec le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec Hisense, déjà sponsor de grands événements internationaux tels que l’UEFA Euro 2020, la Coupe du monde FIFA 2018, l’UEFA EURO 2016, F1 Red Bull Racing ou encore l’Open d’Australie.

« Nous nous félicitons d’accueillir Hisense au sein de la famille du Paris Saint-Germain et de lancer ce partenariat avec cet acteur de premier plan du marché de l’électronique grand public et de l’électroménager, a déclaré Marc Amstrong, directeur du sponsoring au Paris Saint-Germain. Il constitue une excellente plateforme pour atteindre nos fans dans le monde entier et interagir avec eux grâce à la création d’expériences et d’opportunités fortes. Nous nous réjouissons par avance d’aider Hisense à atteindre ses ambitions mondiales ».

« Il s’agit d’un partenariat fort pour le club,car il démontre notre engagement croissant envers la région Asie-Pacifique, a souligné pour sa part le directeur général Asie-Pacifique du Paris Saint-Germain, Sébastien Wasels. Nous avons hâte d’offrir l’expérience du Paris Saint-Germain à encore plus de foyers à travers le monde. Avec Hisense, nous allons également nous rapprocher de nos fans en Chine, où est implanté le siège de Hisense ».

Le président de Hisense International, Alex Zhu, a déclaré : « Nous nous réjouissons de nous associer au Paris Saint-Germain, qui fait partie des meilleurs clubs du monde de par ses performances et la rapidité de sa progression. Il est depuis toujours à la pointe dans le sport, l’innovation et dans tout ce qu’il fait. Une position qui s’accorde parfaitement avec la mission de Hisense, qui est de ‘poursuivre sa quête d’innovation scientifique et technologique, et d’apporter du bonheur à des millions de familles’. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra d’offrir au Paris Saint-Germain et à ses fans dans le monde entier, la meilleure expérience de visionnage qui soit».

Selon Rémy Journé, Vice-Président d’Hisense France, cet évènement va permettre à la marque d’accélérer fortement son développement : « Avec ce partenariat avec le Paris Saint-Germain, nous affichons très clairement nos ambitions de devenir dans les trois prochaines années l’une des quatre marques de TV les plus vendues en France ainsi que le leader en gros électroménager dans plusieurs catégories premium, dont les réfrigérateurs multiportes. Ce projet à 3 ans sera soutenu par des investissements marketing d’envergure afin de poursuivre la croissance de la notoriété de notre marque auprès du grand public ».