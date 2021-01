Hisense lance sa gamme de barres de son en France

À l’occasion du CES 2021 Hisense a présenté ses principales nouveautés 2021. Dans les prochains mois, Hisense va notamment lancer pour la première fois en France une gamme complète de barre de son. Son fer de lance : la barre de son HS512 ( 699 €) à 5.1.2 canaux. Doté de 11 haut-parleurs et incluant un caisson de basse sans fil de 8’’, ce modèle surpuissant est à la fois compatible Dolby Atmos et DTS:X. Ses cinq modes audios, sa compatibilité Bluetooth et ses trois prises HDMI (dont 2 entrées 4K) sont accompagnés par un design métal élégant et un écran de contrôle LED.