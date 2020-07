Hipanema x Instax, les instantanés de l’été

L’été bat son plein et l’heure des vacances a enfin sonné ! Plages de sable fin, grand soleil, séances de bronzage et retrouvailles entre amis, c’est le moment de profiter, mais aussi de créer de nouveaux souvenirs, bien loin de la routine quotidienne. Hipanema, référence des bijoux bohèmes et ethniques s’associe ainsi à Fujifilm pour vous proposer une collab estivale, parfaite pour les vacances !

En effet à l’occasion de l’été, ces deux marques adeptes des voyages collaborent cette année et présentent un Pack Summer à emporter partout pendant les vacances ! Dans ce pack, on retrouve ainsi un appareil Instax Square SQ6 et son lot de 10 films, mais aussi un bracelet Hipanema au style gyspy pour parfaire tous vos outfits.

Avec cette nouvelle collaboration, impossible de ne pas passer de belles vacances. On s’assure un look surfeur et bohème avec le bracelet tressé Hipanema et on immortalise des moments inoubliables en quelques secondes avec l’Instax rose gold de Fujifilm.

Ces deux indispensables de l’été aux couleurs rafraîchissantes apporteront à coup sûr, une touche fun et trendy aux vacances de cette année !

Instax Hipanema, 149 €