Hexagon de Nanoleaf, vos murs en Technicolor

Le nid d’abeille, les écrous métalliques et les ballons de football rendent tous hommage au merveilleux hexagone. Il va donc de soi que Nanoleaf, expert en éclairage intelligent, se la joue à 6 faces. Avec plus de 16 millions d’options de couleurs, ce système d’éclairage modulaire et tactile unique embellira les murs les plus ternes. Toutes contrôlées à partir de l’application Nanoleaf, elles proposent un tas de fonctions telles que le « mode lever du soleil » tout en vous facilitant la journée avec une simulation douce, vous l’avez deviné, du lever du soleil via les couleurs. Ne manquez pas le visualiseur de rythme musicaux sur les panneaux Nanoleaf de forme triangulaire, qui se synchronise avec votre musique pour des vibrations optimales.