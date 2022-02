“Harry Potter : la magie émerge” : les préinscriptions sont ouvertes

Warner Bros. Games et NetEase annoncent aujourd’hui le lancement mondial cette année de Harry Potter : La Magie Émerge, un jeu gratuit de cartes à collectionner (CCG) et de duels de sorciers multijoueur (MMO) avec un mélange de jeu de rôle stratégique (RPG). À partir d’aujourd’hui, les joueurs d’Europe, des Amériques et d’Océanie sont invités à se préinscrire sur Google Play et sur le site officiel du jeu à l’adresse www.magicawakened.com. Les personnes préinscrites seront informées de la sortie du jeu et recevront des récompenses exclusives en jeu au lancement.

Codéveloppé et coédité par Warner Bros. Games et NetEase Games, Harry Potter : La Magie Émerge sortira dans le monde entier cette année sur iOS et Android en tant que titre de Portkey Games, le label dédié à la création de nouvelles expériences mobiles et de jeux vidéo inspirés du monde des sorciers qui placent le joueur au centre de sa propre aventure. Harry Potter : La Magie Émerge est un jeu de duels de sorciers multijoueur qui propose une aventure de jeu de rôle immersive avec un côté stratégique complexe, le tout magnifiquement rendu dans un style artistique unique.

Fusionnant les talents de deux géants du jeu et du divertissement en ligne, les deux sociétés ont collaboré sur tous les aspects du développement pour assurer une représentation réaliste du monde des sorciers, de la conception initiale et artistique à l’intrigue en passant par le système de jeu global. Sorti en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan en septembre 2021, Harry Potter : La Magie Émerge a été le plus grand lancement de jeu mobile de 2021, en tête des App Stores locaux et dépassant tous les nouveaux titres mobiles sortis dans le monde en termes de revenu au cours des quatre premiers mois de l’année, selon les plateformes d’analyse incluant Sensor Tower.

« Avec Harry Potter : La Magie Émerge, nous avons travaillé conjointement avec NetEase Games pour créer l’expérience multijoueur la plus aboutie du monde des sorciers, et nous sommes ravis de lancer le jeu à l’échelle mondiale », a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. « Harry Potter : La Magie Émerge utilise les meilleures capacités de développement et de publication de NetEase Games et de Warner Bros. Games pour offrir aux joueurs une expérience de jeu captivante avec des fonctionnalités fortes, un système de cartes à collectionner approfondi et une direction artistique unique. »

« Harry Potter : La Magie Émerge a été un énorme succès auprès de nos joueurs actuels et l’accueil des fans a été extraordinaire », a déclaré William Ding, fondateur et PDG de NetEase, Inc.« Nous sommes ravis d’ouvrir ce titre à un public mondial. Nous pensons que les fans de Harry Potter seront ravis de pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures et vivre une histoire immersive et merveilleuse dans le monde des sorciers, avec des possibilités infinies rendues possibles grâce à la magie. »

Dans Harry Potter : La Magie Émerge, les joueurs commenceront en tant que jeunes sorciers et sorcières venant de recevoir leurs lettres d’acceptation à l’école de Magie et de Sorcellerie de Poudlard. Les fans peuvent personnaliser leur personnage et découvriront tout ce qui compose la vie d’un apprenti sorcier (comme l’achat de fournitures scolaires au Chemin de Traverse, le passage crucial devant le Choixpeau pour affecter les joueurs à leur maison, les entrainements au Club de duel et bien d’autres encore).

Les sorcières et les sorciers seront également emportés dans une nouvelle intrigue passionnante, mettant en vedette des visages familiers de la série originale, ainsi que de nouveaux personnages. Au fur et à mesure que les joueurs progresseront, ils apprendront des sorts et des charmes pouvant être lancés sous forme de cartes. Les joueurs doivent accumuler des connaissances magiques pour maîtriser ces sorts, concevoir des stratégies uniques et former des combinaisons.

À partir d’aujourd’hui, les joueurs d’Europe, des Amériques et d’Océanie peuvent se préinscrire pour jouer à Harry Potter : La Magie Émerge sur Google Play ou sur le site web officiel à l’adresse suivante www.magicawakened.com, et recevoir des récompenses exclusives une fois le titre sorti. Les joueurs peuvent débloquer des récompenses supplémentaires, notamment de la monnaie du jeu, des objets cosmétiques et une carte Niffleur après avoir dépassé chaque niveau de préinscription.

