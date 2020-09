Harman Kardon Citation 200, entre Sonos et Bose

C’est un peu comme de posséder une Volvo : il y a quelque chose de rassurant et fiable dans une enceinte sans fil Harman Kardon, et sa nouvelle Citation 200 (349 €) pourrait bien avoir assez de muscle pour rivaliser avec le Sonos Move et l’enceinte intelligente portable Bose. Elle diffuse de la musique en qualité HD via Wi-Fi ou passe en Bluetooth. Le son est équilibré, et complètement chargé, elle tient huit bonnes heures. Son design gris ou noir agréable est enveloppé dans un tissu acoustique Kvadrat en laine mélangée – cette fois avec un revêtement spécial pour un nettoyage facile et un indice de protection contre les éclaboussures IPX4, si le thé de l’après-midi devenait incontrôlable. L’Assistant Google est à bord, tout comme Google Chromecast et Apple AirPlay. La seule chose qui ne soit pas fiable ? Avoir une date de lancement. Harman nous dit à partir du quatrième trimestre. Croisez donc les doigts pour la voir avant Noël, et en attendant, gardez un œil sur Stuff et sur le site Web Harman.