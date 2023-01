Harley-Davidson présente ses nouveautés 2023

2023 est l’année de célébrations de 120 ans de fierté et de savoir-faire de la marque. Harley-Davidson débute aujourd’hui avec la présentation de la gamme de motos Harley-Davidson 2023, dont le modèle CVO Road Glide Limited Anniversaire et six autres motos en édition limitée arborant peintures, finitions et détails commémoratifs exclusifs du 120ème Anniversaire. L’offre 2023 des motos de la marque la plus désirable au monde comprend également le Cruiser Harley-Davidson Breakout aux performances optimisées, le nouveau modèle Nightster Special au caractère sportif et le Trike Freewheeler restylé et noirci.

L’ensemble de la gamme de motos Harley-Davidson 2023, d’accessoires d’origine Harley-Davidson, d’équipements et de vêtements Harley-Davidson MotorClothes est désormais disponible chez les concessionnaires Harley-Davidson agréés et en ligne sur H-D.com.

“Depuis 1903, Harley-Davidson a toujours été aux avant-postes de la conception, de la technologie et des performances des motos américaines, et aujourd’hui marque le début d’une année de célébrations du 120ème anniversaire de Harley-Davidson.” a déclaré Jochen Zeitz, président-directeur général de Harley-Davidson. “Nous sommes ravis de révéler aujourd’hui les premiers modèles Harley-Davidson 2023, avec d’autres à venir plus tard dans l’année. 2023 sera une étape inoubliable pour la marque, célébrant l’histoire, la culture et la communauté de Harley-Davidson – nous espérons que vous pourrez vous joindre aux nombreuses festivités”.

Modèles 120e Anniversaire

Le modèle CVO Road Glide Limited Anniversaire en édition très limitée célèbre 120 ans de savoir-faire en dévoilant l’une des réalisations de peinture les plus complexes jamais proposées par Harley-Davidson. Le Heirloom Red commémoratif est appliqué sur une couche de base Anniversary Black relevée de fins liserés rouge vif et de détails dorés appliqués à la main. Des motifs subtils ajoutés sur le carénage représentent la tête et les ailes d’un aigle en plein vol. Le médaillon de réservoir plaqué or est une interprétation Art déco de l’aigle, un élément de design emblématique de Harley-Davidson. Cette finition exclusive inclut également des surfaces de selle luxueuses en Alcantara avec des surpiqûres contrastées or et rouge, des inserts moteur dorés et des cache-culbuteurs et colliers de tiges de culbuteurs rouge vif. Seulement 1 500 exemplaires de cette fabuleuse moto seront produits globalement, chaque modèle arborant un numéro de série limitée gravé au laser sur la console du réservoir.

La peinture spéciale 120e Anniversaire sera proposée sur six autres modèles Harley-Davidson® en série limitée, avec des combinaisons de couleurs et de design inspirées des premières motos Harley-Davidson. Ces modèles bénéficieront d’une réalisation de peinture utilisant le Heirloom Red brillant comme couleur de base. Chaque partie du carénage est délimitée par un fin liseré rouge vif et remplie d’un Midnight Crimson dégradé plus foncé. Des détails supplémentaires dont un médaillon de réservoir au motif d’aigle Art déco, des housses de selles avec des panneaux latéraux rouge et un logo Harley-Davidson brodé or et des inserts moteur rouge dégradé viennent enrichir la présentation.

Ce design commémoratif sera proposé sur les modèles en série limitée suivants :

– Ultra Limited Anniversaire (production limitée à 1 300 exemplaires dans le monde)

– Tri Glide Ultra Anniversaire (1 100 exemplaires)

– Street Glide Special Anniversaire (1 600 exemplaires)

– Road Glide Special Anniversaire (1 600 exemplaires)

– Fat Boy 114 Anniversaire (3 000 exemplaires)

– Heritage Classic 114 Anniversaire (1 700 exemplaires)