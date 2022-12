Harley-Davidson lance la célébration de ses 120 ans

Le 18 janvier 2023, Harley-Davidson présentera sa gamme de modèles 2023 et communiquera toutes les informations sur les célébrations anniversaires, célébrant 120 ans de savoir-faire de la marque. Toutes ces nouveautés seront dévoilées à 17h sur Harley-Davidson.com.

« 2023 marque le 120e anniversaire de Harley-Davidson. Au cours de cette année, nous honorerons notre riche héritage, célébrerons cet anniversaire avec nos fans et notre communauté de motards, et dévoilerons nos dernières motos et offres de produits, » déclare Jochen Zeitz, PDG de Harley-Davidson. « Venez-vous joindre à nous pour marquer ce 120e anniversaire et découvrir nos fantastiques nouveaux modèles et toutes les nouveautés que nous vous réservons en cette année historique. »

La première vague des nouveautés motos Harley-Davidson 2023, accessoires, équipements et vêtements Harley-Davidson sera présentée le 18 janvier et sera ensuite disponible chez les concessionnaires Harley-Davidson agréés.

L’évènement Harley-Davidson Homecoming 2023 proposera quatre jours de musique, de restauration et de culture moto dans plusieurs lieux de la région de Milwaukee, Wisconsin – USA, du 13 au 16 juillet prochains. Les informations sur les animations, les événements programmés, les lieux, les forfaits de billetterie et les formules d’hébergement seront disponibles sur H-D.com le 18 janvier, site internet sur lequel les visiteurs pourront également s’inscrire pour recevoir toutes les dernières nouveautés concernant l’événement. Tout le monde est le bienvenu et chaleureusement invité à participer, les motards et leurs passagers, les fans et les familles.

Dans le cadre de la préparation de cette célébration historique à Milwaukee, Harley-Davidson a récemment annoncé un événement 120e anniversaire en Europe. Au centre du tout nouveau parc Puskás Aréna dans la belle ville de Budapest, il se déroulera du 22 au 25 juin 2023. Les billets sont disponibles à la vente et le Festival promet une vaste gamme d’attractions, dont plus de 50 concerts sur cinq scènes, sur quatre jours et nuits, ainsi que toutes les dernières motos et produits Harley-Davidson, et bien plus encore. Les billets et les offres d’hébergement sont disponibles dès maintenant sur https://hd120budapest.hu/ .