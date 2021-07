Happy Plugs protège la jeune génération de la perte auditive avec son casque Play

La marque suédoise Happy Plugs annonce des écouteurs pour jeunes antimicrobiens et végétaliens avec un son premium. Play est un casque pour jeunes qui allie parfaitement les besoins de divertissement des jeunes aux attentes des parents en matière de sécurité et de qualité. Play est une expérience filaire et sans fil spécialement conçue pour le jeune public de 3 à 15 ans avec un maximum de plaisir à des niveaux de volume sûrs pour leurs oreilles délicates.

Une écoute prolongée à des volumes élevés peut même conduire avec le temps à une perte auditive due au bruit. Play protège l’audition de la jeune génération en limitant les volumes nocifs en suivant la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’une plage de volume limitée à 85 dB. Une étude récente de l’OMS a montré que 19,5%, près d’1 enfant sur 5 entre 12 et 19 ans souffre de déficience auditive.



Play est livré avec la technologie antimicrobienne Biomaster, un moyen incroyablement efficace de réduire la croissance de microbes indésirables pouvant provoquer une dégradation, une décoloration, des taches et des odeurs jusqu’à 99,99%. L’additif fonctionne 24h / 24 et 7j / 7 pour protéger les surfaces du produit, le la protection antimicrobienne est efficace pendant toute la durée de vie du produit sans effets nocifs.

« Nous sommes ravis de réinventer la façon dont les écouteurs sont conçus pour le jeune public, explique Andreas Vural, fondateur de Happy Plugs. L’industrie du casque s’est concentrée sur la satisfaction des préférences des adultes et les plus jeunes utilisateurs n’ont souvent pas bénéficié de la même expérience de haute qualité. Le jeu est fait pour les jeunes afin qu’ils puissent s’amuser, tout en offrant aux parents une tranquillité d’esprit en toute sécurité. « En tant que PDG d’une entreprise de casques audio et parent d’un enfant de 4 ans, je considère qu’il est de mon devoir de fournir aux jeunes du monde entier une écoute sûre. En plus de protéger leur audition, nous ajoutons un design inégalé, une technologie antibactérienne et un matériau respectueux des végétaliens à l’audience mondiale de près de 2 milliards d’enfants de moins de 15 ans”, déclare Tobias Ekman, PDG de Happy Plugs.

Play offre 25 heures d’écoute pour la musique, les vidéos et les jeux. Une recharge de 10 minutes prolonge l’expérience de 5 heures supplémentaires. Play est équipé d’un microphone pour les appels ou les cours vidéo en ligne. De plus, il est livré avec un partage audio instantané pour partager de la musique ou un film avec le casque d’un ami via la sortie USB-C ou AUX 3,5 mm. Play est également livré avec un design moderne, un cuir doux haut de gamme 100% végétalien et offre une suppression passive du bruit de 82%.

Le Happy Plugs Play est proposé à 79,99 € et est disponible en trois coloris : blanc, noir, or rose. www.happyplus.com.