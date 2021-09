Happy Plugs dévoile ses écouteurs fashion Hope

Happy Plugs, maison suédoise basée à Stockholm, présente le Hope, nouveau venue de sa famille d’écouteurs True Wireless proposés à 79,99 dollars. Ces Hope proposent la technologie antimicrobienne Biomaster, incroyablement efficace pour éviter jusqu’à 99,99% des microbes indésirables. Cette protection antimicrobienne intégrée est efficace pendant toute la durée de vie du produit et sans effets nocifs.

Ces écouteurs offrent 6 heures d’autonomie avec une seule charge et 30 heures au total avec l’étui de charge. Une charge rapide de 10 minutes via le port USB-C vous offre 45 minutes de lecture supplémentaires. Avec huit coloris différents et un look contemporain fidèle à l’esprit de la marque, ces Happy Plugs collent à tous les looks.